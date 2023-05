Dove vedere Siviglia Roma, finale di Europa League? Tante le possibilità a disposizione nella Capitale: ecco tutti i dettagli

Dove vedere la finale di Europa League Siviglia-Roma? I romanisti non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di seguire la partita che avrà luogo a Budapest il 30 maggio 2023 alle 21.

La diretta, senza dubbio, sarà trasmessa su Sky Sport a partire dalle 19,30 e chi non possiede l’abbonamento con la piattaforma, però, potrà vedere il match in diverse zone di Roma. Infatti, saranno allestiti i maxischermi: ecco dove.

Dove vedere Siviglia-Roma? Apertura speciale dell’Olimpico

Lo Stadio Olimpico sarà aperto per l’occasione. La Questura, infatti, ha approvato la proposta dopo la richiesta della Roma a Sport e Salute, che gestisce l’impianto. Il biglietto di ingresso costa 14 euro per gli abbonati Serie A o Coppe 2022/23 e 20 euro per i non abbonati. Disabili e invalidi 100% con accompagnatore potranno acquistare il biglietto a 5 euro per la coppia.

Altri posti in cui vedere la partita

In vari locali di Roma saranno allestiti i maxischermi cosicché sarà possibile seguire in diretta la partita tanto attesa. Tra i tanti, ecco alcune opzioni:

Angeli Rock , in via Ostiense 193 b, è il locale simbolo dove vedere le partite a Roma su SKY, DAZN e Prime. In occasione della finale di Europa League Roma – Siviglia è stata organizzata una cena con menu fisso. Clicca qui

, in via Ostiense 193 b, è il locale simbolo dove vedere le partite a Roma su SKY, DAZN e Prime. In occasione della finale di Europa League Roma – Siviglia è stata organizzata una cena con menu fisso. Clicca qui Maxischermo al Mandrione . Clicca qui

. Clown Pub, in Via Litoranea 22. Clicca qui

Cottage Aniene in Via Attilio Benigni 81. Clicca qui

Siviglia- Roma, chi è la favorita?

Siviglia-Roma sarà una partita diversa dal solito: per la squadra andalusa si tratterrebbe di una specie di abbonamento visto il numero di volte che sono riusciti a conquistare la vittoria dell’Europa League, per la Roma, invece, sarebbe un traguardo strepitoso. Attualmente, non ci sarebbe una vera e propria favorita. Secondo i pronostici sarà una partita molto equilibrata.

