A Roma è stato inaugurato il “sentiero del respiro”, un luogo immerso nella natura dove poter staccare dalla routine e lasciarsi andare

Avete mai pensato di prendervi una pausa dalla routine e lasciarvi guidare dalla natura incontaminata per un giornata o un paio d’ore? Oggi sarà possibile farlo anche nei pressi di Roma: è stato inaugurato il Sentiero del Respiro, che sorge nel cuore della Riserva Naturale di Monte Mario, a Villa Mazzanti, sede dell’Ente Regionale RomaNatura e del noto Osservatorio Astronomico.

Roma inaugurato il Sentiero del respiro: di cosa si tratta

Lontano dal caos della città, staccare la spina dalla routine: cosa c’è di meglio di passeggiare lungo il sentiero del respiro? si tratta di un percorso suddiviso in cinque tappe, dove sono stati posizionati cinque totem compresi di 8 punti principali della “Carta del Respiro”. La mappa è tradotta in diverse lingue e sono tanti gli enti e associazioni che hanno aderito, essa è stata pubblicata nel volume “Il senso del respiro”, a cura di Luciano Minerva e Ilaria Drago.

Il 24 maggio 2023 si è tenuta l’inaugurazione avvenuta nella Giornata europea dei parchi, istituita dalla federazione EUROPARC con l’intento di ricordare il giorno in cui venne fondato in Svezia il primo parco nazionale del Vecchio Continente. Era il 1909.

Il percorso può essere fatto da soli o in compagnia e nasce con l’obiettivo di dare valore al proprio respiro che spesso è dato per scontato. A tal proposito, nel corso dell’inaugurazione l’ente RomaNatura ha affermato:

È un messaggio per tutto il mondo e un invito ad una connessione intima con la Natura, in particolare nei parchi urbani. Sensibilizzare e risvegliare l’attenzione alla vita, l’ascolto, attraverso le forme espressive e comunicative dell’arte. Parlare al cuore dell’altro, dell’esistenza che va riconosciuta, protetta. Il progetto è stato realizzato in sinergia e condivisione, nell’ottica dell’economia circolare e sostenibile, valorizzando realtà presenti sul territorio e connettendo il mondo accademico e della ricerca, a quello del non profit, terzo settore, e degli enti pubblici.

Così non sarà più necessario arrivare in Trentino o sugli Appennini per godersi qualche giorno di relax, basterà lasciarsi travolgere dalla bellezza del Sentiero del Respiro.

FOTO: SHUTTERSTOCK