Come ogni anno a Roma lungo la linea Atac è possibile scaricare gratis libri, audiolibri ed altri materiali: ecco come

Torna a Roma l’iniziativa relativa ai libri. Chiunque voglia può scaricare testi, audiolibri e tanto altro attraverso un codice messo a disposizione da Atac. Generi diversi che faranno compagni ai lettori per sei mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo.

Roma, come scaricare libri gratis lungo la linea Atac

Ecco cosa bisogna fare per scegliete il libro che fa per noi. Innanzitutto considerate il titolo a vostro piacimento, inquadrate il QrCode e scaricate sullo smartphone o tablet il volume o brano preferito.

I cittadini avranno a disposizione tanti testi, generi diversi e per tutte le fasce di età: dai romanzi e ai racconti italiani, dai classici provenienti da ogni parte del mona alla scrittura più vicina alle donne, poi ancora i grandi classici per ragazzi, la poesia, il teatro, i saggi sull’arte e sul viaggio, gli audiolibri, la musica sinfonica e da camera e tanto altro ancora.

Vi è poi una sezione dedicata interamente ai viaggiatori che prende il titolo di “Libri da viaggio” come racconti brevi per un viaggio in metro o in bus. Poi vi è un’altra sezione che rimanda ai titoli in lingua straniera con testi in inglese, francese, spagnolo, bengali e rumeno.

I libri potranno essere consultati ovunque, sui pannelli delle pensiline delle fermate degli autobus fino ai treni della linea A e B della metropolitana, poi ancora sulle bacheche situate in diverse stazioni della metro C e sui pannelli dei box dei capolinea dei bus di Termini.

C’è poi una zona per accedere alla metropolitana della stazione Termini, dove i viaggiatori avranno a disposizione una biblioteca digitale con oltre 300 titoli. I libri potranno essere usati entro i sei mesi. Insomma, vi è l’imbarazzo della scelta e l’iniziativa ha come obiettivo di avvicinare sempre più persone alla lettura, preziosa e senza tempo.

FOTO: SHUTTERSTOCK