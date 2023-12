Aqualunae Bistrot ti cucina per le feste!

Aqualunae Bistrot ti cucina per le feste!

AQUALUNAE (Prati)

Lo chef Emanuele Paoloni dedica alla Vigilia e al pranzo di Natale e al Capodanno tre menu degustazione da assaporare nel ristorante in un’atmosfera rilassata e curata in ogni dettaglio.

24 DICEMBRE: LA VIGILIA DI NATALE

Il menu della vigilia si apre con il benvenuto dello chef, la degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, capesante, caviale di agrumi, chips di patate viola e bisque. Come primi lo chef Paoloni propone: tonnarelli con gamberoni, carciofi morbidi e croccanti, limone e frutta secca; risotto vongole e senape con briciole golose e peperone crusco. Si passa al secondo con l’ombrina su crema di patata americana, pesto di pomodorini secchi, topinambur. A chiudere il pre dessert, il tiramisù agli agrumi e l’arrivederci dello chef. (Costo a persona 80 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 30 euro).

25 DICEMBRE: IL PRANZO DI NATALE

Il pranzo di Natale inizia con il benvenuto dello chef, la degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, morbido ai carciofi con speck d’oca leggermente affumicato e crema di parmigiano. Si procede con i tortelli in brodo di cappone, tartufo, spuma di mortadella e pistacchio e si prosegue con il risotto al merlot con battuto di cortile lenta cottura e note di bergamotto. Per secondo il galletto con ripieno goloso e patata croccante e a chiudere in dolcezza il pre dessert, il pan di spagna all’uvetta con spuma di zabaione e fuso di cioccolato e l’arrivederci dello chef. (Costo a persona 78 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 32 euro).

31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

Il cenone di Capodanno parte con il calice di bollicine, il benvenuto dello chef, la degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, il crudo di scampi cacio e pepe con caviale di lime e croccante al nero di seppia, il salmone a modo nostro wasabi dolce/piccante, uova di salmone e polline d’uovo. Largo poi agli spaghetti con battuto d’ombrina zest di limone, bottarga e pistacchio, al risotto con frutti di mare pomodorini glassati e filangè di calamaro al naturale , al Sashimi di ricciola marinato e poi scottato servito su paglia & fieno. La cena del 31 dicembre si chiude con il pre dessert, il dessert spuma agli agrumi con spagna al limone pistacchio e meringa e l’arrivederci dello chef. (Costo a persona 120 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 35 euro).

Orari

Sempre aperto. Dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 24.00 e domenica dalle 10.00 alle 24.00

Contatti

Aqualunae

Piazza dei Quiriti 19/20 – Roma

Tel: 06.31076456