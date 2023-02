Roma, rinviata la domenica ecologica: Domenica 5 Febbraio si circolerà regolarmente

E' stato rimandato il blocco del traffico del 5 febbraio per permettere lo svolgimento della campagna elettorale.

La domenica ecologica inizialmente prevista per il 5 Febbraio 2023 è stata posticipata al 26 febbraio al fine di garantire un regolare svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 12 e 13 febbraio. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio.

