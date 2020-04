Roma non fu costruita in un giorno, ecco l’origine del detto

Il detto "Roma non fu costruita in un giorno" di certo non vi risulterà nuovo. Ma sapreste dire chi ha detto per primo la celebre frase?

Quante volte abbiamo sentito o pronunciato il detto Roma non fu costruita in un giorno? L’espressione, molto utilizzata anche nel linguaggio comune, significa che per ottenere qualcosa di importante ci vogliono tempo e pazienza. Ma qual è l’origine di questo modo di dire e a chi ne dobbiamo la nascita e la diffusione? Sorprenderà sapere che questa frase non si deve a un italiano.

L’origine del detto Roma non fu costruita in un giorno

Sebbene celebri la grandezza di Roma, della sua storia e della sua ricca testimonianza del passato, questo famoso detto è molto più diffuso nei Paesi anglosassoni che in Italia. A dare origine al proverbio però non sarebbe stato neanche un inglese.

Gli esperti ritengono che il primo riferimento a Roma non fu costruita in un giorno risalga al XII secolo e sarebbe da ricondurre alla corte di Filippo d’Alsazio, Conte delle Fiandre, l’attuale Belgio.

L’espressione sarebbe apparsa per la prima volta in un poema francese medievale risalente al 1190 e, molti secoli dopo, la si ritrova nel libro Li proverbe au Vilain, opera del linguista svizzero Adolf Tobler del 1895.

A metà strada, intorno al 1500, il detto si diffonde nel Regno Unito. A utilizzarlo per la prima volta in inglese fu il drammaturgo John Heywood, che divenne famoso per la sua raccolta di proverbi pubblicata nel 1538.

Anni dopo, molti altri autori iniziarono a utilizzare questa frase e finanche la Regina Elisabetta I nel 1563 la inserì in un suo discorso ufficiale a Cambridge.

Il significato

Chiarita l’origine, appare evidente il significato. Il detto Roma non fu costruita in un giorno viene utilizzato quando si vuol intendere che per realizzare grandi imprese o raggiungere scopi importanti bisogna lavorare duro e non avere fretta.

Come la città eterna ha conquistato la sua grandezza nei secoli, fino a diventare ciò che è oggi, anche noi dobbiamo sapere avere pazienza e perseverare nei nostri obiettivi per poterli realmente raggiungere.

Per ricordarcelo, quando siamo impegnati in qualcosa a cui teniamo, potremmo ascoltare i Morcheeba o Johnnie Taylor: Rome wasn’t built in a day, cantavano sia la band che il celebre musicista soul.