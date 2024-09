Roma è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza senza tempo. Una metropoli che ha saputo rendere la propria storia e la propria antichità un tratto distintivo, attirando turisti da ogni angolo del pianeta. Tuttavia, oltre ai suoi luoghi iconici come il Colosseo, la Fontana di Trevi, i Fori Imperiali e la Basilica di San Pietro, la capitale nasconde angoli più intimi e meno frequentati, capaci di svelare la magia di Roma lontano dai flussi turistici.

Oggi vi portiamo alla scoperta di 10 luoghi unici dove poter ammirare la Città Eterna in una luce diversa, immergendosi nella sua bellezza più nascosta.

1. Villa Torlonia e la Casina delle Civette

Villa Torlonia è uno dei parchi più affascinanti e, al contempo, meno conosciuti di Roma. Situata nel quartiere Nomentano, questa villa custodisce il Museo della Casina delle Civette, un gioiello di architettura liberty. I suoi interni sono curati nei minimi dettagli: tra decorazioni pittoriche, mosaici, stucchi e legni intarsiati, si può cogliere l’amore per il comfort e il lusso del principe Torlonia, che ha trasformato questo luogo in un rifugio d’arte e bellezza.

2. Giardino degli Aranci

Situato sul colle Aventino, il Giardino degli Aranci offre uno dei panorami più spettacolari di Roma. Sebbene sia conosciuto da molti, il giardino rimane spesso un’oasi di tranquillità, lontano dal caos turistico. Qui è possibile godere della vista sulla città in un’atmosfera rilassata e romantica, specialmente al tramonto.

3. L’orologio ad acqua del Pincio

All’interno del parco di Villa Borghese si nasconde una meraviglia d’ingegneria: l’idrocronometro del Pincio. Si tratta di uno degli orologi ad acqua più rari e affascinanti, che sfrutta l’energia idraulica per far funzionare il meccanismo. Un piccolo capolavoro di tecnologia ottocentesca, incastonato tra i verdi giardini della villa.

4. Villa Aldobrandini

Questa magnifica villa, una delle dodici Ville Tuscolane, sorge su un’altura panoramica che domina l’ingresso a Frascati, nei dintorni di Roma. Con la sua storia secolare, che intreccia nobiltà e papato, Villa Aldobrandini offre un’elegante fuga dalla città, tra giardini pensili e architettura maestosa.

5. Quartiere Coppedè

Il Quartiere Coppedè è un angolo di Roma che sembra uscito da un sogno. Questo quartiere fiabesco è un mix unico di stili architettonici: dall’arte liberty al gotico, dal barocco al medievale, ogni angolo di Coppedè racconta una storia. Passeggiando tra le sue strade, ci si sente trasportati in un’altra epoca, lontani dalla Roma tradizionale e immersi in un’atmosfera surreale.

6. Cimitero Acattolico per Stranieri

Tra i luoghi più affascinanti e poco conosciuti di Roma si trova il Cimitero Acattolico, un luogo di pace e bellezza dove riposano poeti, scrittori e artisti di fama internazionale, tra cui John Keats e Percy Shelley. Nonostante possa sembrare insolito visitare un cimitero, questo spazio verde è un’oasi di serenità, con un fascino suggestivo che lo rende una tappa imperdibile per chi cerca qualcosa di diverso.

7. Giardino Giapponese

In alcune stagioni dell’anno, è possibile visitare uno dei giardini più colorati di Roma: il Giardino Giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura, nel quartiere Parioli. Tra ciliegi in fiore e paesaggi zen, questo angolo tranquillo regala un’esperienza esotica e unica nel cuore della capitale.

8. Roseto Comunale di Roma

Situato sulle pendici dell’Aventino, nei pressi del Circo Massimo, il Roseto Comunale ospita una collezione di oltre 1.100 specie di rose provenienti da tutto il mondo. Un giardino profumato e affascinante, perfetto per una passeggiata in primavera, lontano dai circuiti turistici più frequentati.

9. Via Nicolò Piccolomini

Questa strada rettilinea offre una delle viste più sorprendenti sulla Cupola di San Pietro. Un angolo romantico e poco affollato, ideale per chi desidera godersi uno scorcio della città in completa tranquillità, ammirando la cupola che sembra fluttuare nel cielo.

10. Piccola Londra

Nel cuore di Roma si trova un angolo che richiama lo stile della capitale britannica: Piccola Londra, una serie di villette colorate, con inferriate e cancelli che ricordano le tipiche abitazioni inglesi. Un luogo particolare e sorprendente, amato dai romani proprio per la sua unicità, che offre una breve fuga dalla tipica architettura romana.

Non vi resta che lasciarvi sorprendere da questi e tanti altri angoli nascosti di Roma, per vivere la città in modo autentico e lontano dalla folla.