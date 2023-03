A Roma è in arrivo la scuola di cinema per influencer dove 9 giovani potranno unirsi e vivere un’esperienza unica e inimitabile

Nel 2023 diventare influencer è un sogno comune delle nuove generazioni, sempre pronti a seguire sui social la vita di milioni di persone che tra una foto e l’altra sono riuscite nell’intento. Per adesso, non vi è un percorso da intraprendere se non quello di entrare a fare parte della cerchia giusta, invece, a Roma, sta per nascere una scuola di cinema per influencer che potrebbe essere un punto di svolta per tanti ragazzi che intendono iniziare tale carriera.

Roma, scuola di cinema per influencer: tutti i dettagli

In un periodo sociale come quello che stiamo vivendo è doveroso dare la possibilità di formarsi a chiunque lo voglia, seppur lo faccia con impegno e determinazione. Così Roma vuole essere sia un punto di riferimento della cultura alta sia di quella popolare e social. Da qui, nasce l’idea di Stardust Lab.

Si tratta di una casa per aspiranti attori che hanno già avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo e dei social, stiamo parlando, quindi dei famosi influencer. La scuola del cinema per influencer raggruppa sotto lo stesso tetto ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia selezionati per un progetto che darà la possibilità ai follower di seguire i loro primi passi nel mondo del cinema. L’idea nasce in collaborazione con Roma Capitale ed i ragazzi promuoveranno le bellezze di Roma in alcune campagne social.

Stardust Lab sarà il primo community channel cross-platform con focus su Cinema, Serie Tv, Documentari e Animazione che produce contenuti originali 7 giorni su 7.

I primi 9 creator, con un audience di oltre 22 milioni di follower, che vivranno in Stadust Lab sono: Alessandro Scarpa (6.3 milioni di follower su TikTok), Christian D’Aloi (3.8 milioni di follower su TikTok), Aurora Celli (2.6 milioni di follower su TikTok), Jacqueline Zanetti (2 milioni di follower su TikTok), Nelson Chuck (3.2 milioni di followe su TikTok), George Ciupilan (1.7 milioni di follower su TikTok), Francesco Mirabelli (873mila follower su TikTok), Rachele Santoro (333mila follower su TikTok), Stephanie Bellarte (873mila follower su TikTok).

