Ecco le migliori cioccolaterie dove trascorrere un ‘dolce’ pomeriggio

A Roma ci sono un bel po’ di posticini a dove trascorrere una fredda serata invernale a base di coccole pralinate, relax caramellato e buonumore al profumo di cioccolato. Noi ne abbiamo provate alcune.

ROMA | Cioccolaterie in centro e in periferia: ecco le migliori

Nel quartiere di San Lorenzo troviamo una cioccolateria piuttosto famosa: l’Antica Fabbrica del Cioccolato S.A.I.D. dal 1923 in via Tiburtina 135. Il laboratorio artigianale tratta cioccolato in arrivo da piccole piantagioni caraibiche. Il profumo del cacao e le luci soffuse producono un’atmosfera incantevole. Comode poltrone in cui sprofondare, clima caldo e accogliente e ogni ben di Dio – ovviamente a base di cioccolata – disponibile per i clienti. Il rovescio della medaglia è proprio la fama di questo delizioso locale. Spesso è difficile trovare posto, tanto è affollato: si consiglia la prenotazione.

