Piattaforme galleggianti sul Tevere: Limen è il progetto di turismo sostenibile per scoprire un lato inesplorato di Roma

A Roma arriva Limen, il progetto di turismo rigenerativo in tre tappe: Aniene, Isola Tiberina e Marconi: ecco in cosa consiste.

A Roma arriva Limen, il progetto di turismo rigenerativo in tre tappe: Aniene, Isola Tiberina e Marconi. Si tratta di una proposta degli studenti delle sedi capitoline dell’Istituto Europeo di Design, volto a presentare una nuova forma di turismo sostenibile per la Città Eterna.

L’attività turistica viene così ripensata in una nuova chiave più responsabile, volta alla preservazione dell’ambiente e al benessere dei visitatori e della popolazione locale.

Limen mira a rendere protagonista il Tevere, il suo forte significato storico, simbolico e affettivo per Roma e la necessità di condurre i visitatori verso una sua riscoperta. Al contempo, esso propone una nuova chiave di lettura del territorio che trova il suo simbolo nel nome, derivante dal latino limen, il fango vivificante prodotto dalle alluvioni stagionali del fiume.

Il progetto si estrinseca in particolari piattaforme galleggianti nei punti selezionati del percorso del fiume. È lì che il viaggiatore potrà entrare in contatto con le esperienze gastronomiche e con l’artigianato locale. Ma non solo: il progetto offre la possibilità di ammirare le bellezze di Roma da una nuova prospettiva, attraverso luoghi più inusuali rispetto ai percorsi turistici tradizionali. La partecipazione è aperta a tutti, a partire dai romani, che non potranno che mettere in un simile progetto tutta la passione e l’amore per la città più bella del mondo.

Per il futuro, inoltre, Limen prevede lo sviluppo di una rete di attività simili con altre capitali d’Europa, per rafforzare il senso di condivisione interculturale europeo, in risposta al New European Bauhaus.

Il progetto ha coinvolto i corsi triennali di Product Design, Design della Comunicazione e Graphic Design dello IED e visto la partnership della ONG ambientalista Greenpeace.

Photo Credits: Limen, progetto interdisciplinare IED Roma