Foodie Freshmarket, la genuinità di un format a “Km VERO” che ha cambiato il modo di fare la spesa di frutta e verdura a Roma, ha da poco inaugurato un altro punto vendita che si aggiunge alle due botteghe e al Green Lab con Rosticceria Veggie

Foodie Freshmarket, bottega di frutta e verdura, il 7 dicembre 2023 spegne 10 candeline. Dopo i punti vendita di via Barrili, Piazza Testaccio, il Green Lab con Rosticceria Veggie in via dei Quattro Venti, Foodie Freshmarket ha da poco inaugurato il quarto locale in via Fonteiana.

Il nuovo punto vendita è un vero e proprio shop di frutta e verdura di 70 mq, il più grande di tutti, dove sono presenti ampi banchi, una dispensa bio con prodotti enogastronomici selezionati, un banco con verdure già pulite o pronte da mangiare e alcuni dei piatti del Green Lab da portar via. Ma non si fermano qui, l’obiettivo di Francesco Forte ed Eleonora Marazzi, creatori di Foodie Freshmarket, è quello di aprire anche nuovi punti vendita e portare la spesa di qualità di frutta e verdure in altri quartieri di Roma.

L’idea: “Dove andrei io a fare la spesa di frutta e verdura?”

Classe 1987, Francesco ed Eleonora si sono conosciuti sui banchi della facoltà di Giurisprudenza:”Ci annoiavamo insieme studiando e alla fine la laurea non è mai arrivata ma in compenso è nato questo progetto” racconta Francesco.

La prima bottega di Foodie Fresh Market fu aperta nel 2013 in via Barrili nel quartiere Monteverde Vecchio. L’intuizione di aprire un negozio dedicato alla frutta e alla verdura è stata naturale per la famiglia di Francesco, che aveva già esperienze nel settore: “Il primo negozio, quello di via Barrili, lo avevo cercato con mio padre e, una volta trovato il locale, la riflessione è stata: dove comprano frutta e verdura gli abitanti del quartiere che non hanno la possibilità di andare la mattina al mercato? Quello che abbiamo voluto creare era un negozio in cui sarei andato io stesso a far la spesa del fresco, dove trovare prodotti genuini e selezionati con cura a prezzi giusti. Poi pian piano, con l’aiuto di Eleonora, abbiamo aggiunto tutti i servizi che ci sono oggi e speriamo di crescere ancora, con nuovi punti vendita nei quartieri della città” annuncia Francesco.

Il target è un consumatore consapevole che va alla ricerca del miglior prodotto al prezzo giusto. Dalla nascita del secondo negozio nel 2016 a Piazza Testaccio, entra in squadra Eleonora e si amplia l’offerta con i primi prodotti lavorati. “Inizialmente potevamo vendere solo centrifughe, insalate fresche, verdure pulite pronte da cuocere. Poi ci siamo detti: perché non cucinare noi le nostre ricette?”. E se all’inizio la soluzione è stata esternalizzare la produzione, l’obiettivo era fare tutto in casa.

Il Foodie GreenLab e la nascita della Rosticceria Veggie

Dall’esigenza di voler fare tutto in casa, nasce il Foodie Green Lab, un laboratorio di cucina che rifornisce con i preparati i punti vendita e che, su richiesta, realizza anche catering vegetariani. Nel 2022 il Green Lab apre le porte al pubblico con l’inaugurazione della Rosticceria Veggie con bottega in via dei Quattro Venti, l’idea è quella di preparare piatti pronti da asporto in cui la parte vegetale sia protagonista. “Con questo progetto vogliamo offrire un’alternativa gustosa a base di verdura per un pasto completo” aggiunge Eleonora.

La cucina del Foodie Green Lab

I piatti della Rosticceria cambiano stagionalmente, inoltre ogni giorno ci sono piatti diversi, fermo restando che i best seller sono sempre disponibili. “I prodotti cucinati da Foodie Lab sono gli stessi che si possono comprare crudi e che vengono preparati con le nostre uova e il nostro olio”. Leggeri e sani, ma anche golosi sono tante le proposte quotidiane da assaporare al banco e portar via. Tra gli antipasti, stuzzicanti sono le polpette di verdure al forno, la torta shuba, disponibile anche in versione vegana e le torte rustiche con verdure di stagione.

Nel banco non mancano mai le lasagne vegetariane, i burger vegetariani, amatissimo il seitan alla cacciatora e alla genovese – ricette tradizionali rivisitate in chiave vegetariana – e una vasta scelta di contorni di stagione come la ratatouille al forno, la scarola ripassata con pinoli, uvetta e capperi, e la verza saltata con zenzero e mandorle. Da non perdere anche i muffin alla zucca oppure alle carote e nocciole e le barrette energetiche fatte con datteri, cereali, cocco, frutta secca e uno strato di cioccolato fondente. Senza dimenticare i centrifugati, perfetti per iniziare al meglio la giornata o per una pausa energetica.

Perchè il “Km Vero”? Il messaggio di Foodie Freshmarket

L’obiettivo è dare un prodotto fresco, genuino, colto non più di 24 ore prima e nato nel posto migliore in cui potrebbe nascere quel prodotto: è da qui che nasce il concetto di km vero. “Le mele migliori vengono dal Trentino, le arance da Calabria e Sicilia, i carciofi provengono dalla Sardegna quando non è ancora stagione nel Lazio”, sono solo alcuni degli esempi del concetto di “Km Vero”.

“Il principio – dice Francesco – è quello di essere onesti nel dichiarare la provenienza dei prodotti, prendendo il meglio dal posto in cui vengono coltivati”, fermo restando che oltre l’80% della produzione che arriva sui banchi di Foodie Freshmarket è proveniente da Lazio o Abruzzo, specialmente in estate quando le temperature sono più basse nella vicina regione.

Aperti e sempre connessi

Sia i piatti della cucina che la spesa, compresi i pronti da cuocere, possono essere consegnati direttamente a casa. Per la spesa a domicilio e per avere informazioni sui prodotti disponibili in negozio, si può scrivere su whatsapp al numero 351-7772584.

Per i piatti della Rosticceria è possibile fruire del servizio take away oppure far riferimento al servizio di delivery attraverso le principali piattaforme di consegna, come Deliveroo, Glovo e Just Eat.

I punti vendita

Foodie Freshmarket Monteverde Vecchio

Via Anton Giulio Barrili, 52 – 00152 Roma

Orario: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 8.00 alle 14.00

Tel. 06. 5818841

Foodie Freshmarket Testaccio

Piazza Testaccio, 35 – 00153 Roma

Orario: aperto dal lunedì a sabato dalle 8.00 alle 20.00, chiuso la domenica

Tel. 06.89537350

Foodie Freshmarket Fonteiana

Via Fonteiana, 16 B – 00152 Roma

Orario: aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00, chiuso la domenica

Tel. 06.93576911

Foodie Green Lab con Rosticceria Veggie

Viale dei Quattro Venti 150/C – 00152 Roma

Orario: aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 20.00, chiuso sabato e domenica

Tel. 06.86660043

Sito: www.foodiefreshmarket.it