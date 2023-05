A Roma è in arrivo una mostra di pupazzi: tutti i dettagli sull’evento tanto atteso da grandi e piccini, quale sarà la particolarità

Roma non smette mai di stupire ed anche questa volta è pronta a sorprendere milioni di persone che non perderanno occasione di vivere un’esperienza unica e inimitabile. E’ in arrivo la mostra di pupazzi giganti caratterizzati da una particolarità. Si chiamerà “We are puppets”.

Roma, quando, dove e cos’è la mostra di pupazzi

La mostra di pupazzi sarà esposta a Roma nel 2024, si tratta di un museo dedicato ai peluche giganti e interattivi, ma non ci sono ancora dettagli sul luogo. Ciò che bisogna sapere è che ogni pupazzo sarà dotato di intelligenza artificiale.

“Parlano, si muovono e reagiscono agli input ricevuti dal pubblico. Sono pelosi, colorati, e amano la compagnia degli esseri umani. Stanno per invadere la tua città! Presto a Roma potrai abbracciarli, giocare e perché no? Fare due chiacchiere”, hanno rivelato gli organizzatori al Secret Roma.

E’ ancora presto per scoprire altri particolari sull’evento, ma una cosa è certa: non mancheranno peluche di panda dato che sui social è stato pubblicato un post con ben 100 pupazzi di quel genere.

Altre mostre e musei presenti a Roma

Attualmente, Roma è ricca di mostre e musei da visitare. Lo scorso anno, il Balloon Museum ha attirato milioni di persone che non hanno perso occasione di divertirsi e esplorare il mondo dei palloncini. Poi ancora da qualche mese è stato aperto il Museo delle Illusioni, che fa divertire grandi e piccoli con tante attrazioni che lasciano tutti a bocca aperta.

Per non parlare delle tante mostre presenti sul territorio romano, al chiuso o all’aperto, interattive e non. Ognuna con un significato, particolarità e dettagli da scoprire che rendono una giornata unica per chiunque vada.

Inoltre, ogni evento presenta delle scontistiche per alcune fasce di età o categorie e sono tanti gli orari per fare visita.

