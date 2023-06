A Roma sta per arrivare un’importante novità: la prima stazione-museo, di seguito tutti i dettagli sulla nuova costruzione

A Roma sta per arrivare una grande novità. Si tratta della prima stazione-museo già in costruzione sulla linea C della metropolitana di Roma. Secondo le prima informazioni riportate sul web, sarà un luogo da visitare per tutti quei turisti che gireranno tra il Foro Romano, il Monumento a Vittorio Emanuele II e il Campidoglio.

Roma, la prima stazione-museo: tutti i dettagli

A Roma è in costruzione la prima stazione-museo commissionata dall’operatore della metropolitana Roma Metropolitane, i lavori sono portati avanti da un consorzio guidato dall’appaltatore Webuild e dall’ingegnere civile Vianni Lavori.

Si tratta di una vera e propria stazione che avrà all’interno un museo dove saranno esposti i reperti archeologici trovati durante lo scavo degli otto livelli sotterranei della stazione.

Secondo le prime informazioni diffuse, ogni livello sarà grande 4.500 mq e sarà servito da 27 scale mobili. Inoltre, la stazione dovrebbe essere profonda circa 45 metri e prevede circa 66.000 metri cubi di terra per gli scavi.

Nel dettaglio la stazione comprenderà diversi luoghi romani, da Monte Compatri-Pantano nella periferia orientale a San Giovanni dove è già presente la linea A. Successivamente, sarà ampliata di lunghezza: da 19 km a 26 km, saranno aggiunte sette stazioni.

Attualmente , il tratto tra San Giovanni e i Fori Imperiali è in costruzione, i tunnel sono stati completati fino al sito della futura Stazione di Venezia. Intanto, sono stati avviati i lavori di costruzione delle stazioni di Porta Metronia e del forum e dovrebbero terminare entro la seconda metà del 2024.

Il progetto finale incuriosisce molto i cittadini che non vedono l’ora di godere di tale novità dal grande potenziale che potrebbe recare ulteriori vantaggi a Roma, la città eterna che accoglie migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.

