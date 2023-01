Roma, la cupola traforata con stelle di cristallo: un piccolo gioiello nel cuore di Prati

Avete mai sentito parlare della Chiesa di San Gioacchino nel cuore di Prati? Ha una cupola traforata con stelle di cristallo: uno spettacolo

Roma è un’incredibile scoperta sia per i romani che per i turisti provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi tempi, la Capitale ha registrato un afflusso di visitatori che non si vedeva dai tempi pre-Covid. Chi sceglie la città eterna come meta per un weekend o una vacanza più lunga, dovrà organizzare il proprio viaggio pensando alle tante attrazioni da visitare. Una di queste potrebbe essere la Chiesa di San Gioacchino, una vera chicca del quartiere Prati caratterizzata dalla cupola traforata con stelle di cristallo.

Chiesa di San Gioacchino

La cupola traforata a Roma: dove si trova e curiosità sulla Chiesa di San Gioacchino

La cupola traforata è l’elemento cardine della Chiesa di San Gioacchino situata nel cuore di uno dei quartieri più rinomati ed eleganti della Capitale. Prati, infatti, è molto conosciuto per il suo stile liberty che è possibile ritrovare in ogni edificio della zona.

Per quanto riguarda la Chiesa di San Gioacchino, invece, è una struttura edificato in onore del padre della Vergine, Gioacchino, e di Papa Leone XIII. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di 27 stati, ognuno dei quali ha donato qualcosa: la Bulgaria ha dato un fantastico organo, la Russia, invece, delle grandi colonne che si trovano all’ingresso della porta centrale.

Come segno di ringraziamento per tutti i donatori, all’interno della chiesa sono state inserite 14 piccole cappelle, ognuna delle quali rappresenta uno stato donatore. Sono tutte diverse tra loro e sono caratteristiche e incantevoli.

Nessuno, però, potrà fare a meno di fotografare la cupola, che è forata con delle stelle di cristallo e dà vita a dei fantastici giochi di luce. Chiunque entri nella chiesa, resterà folgorato dalla sua bellezza e una volta uscito, potrà godere della meraviglia del quartiere, passeggiando tra i negozi e gustando un buon aperitivo in uno dei tanti locali che vi si trovano.

FOTO: SHUTTERSTOCK