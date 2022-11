Roma, una cattedrale di luce alle pendici del Gianicolo: qui è “vietato” entrare senza cellulare

Avete mai sentito parlare dell'Orto Botanico a Roma? Nel periodo natalizio il luogo si trasforma in uno spettacolo unico

L’Orto Botanico di Roma è considerato uno dei luoghi più belli della Capitale vista la sua quantità e qualità di alberi secolari e piante provenienti da tutto il mondo, per non parlare della sua posizione: chiunque lo visiti può prendersi una pausa dal caos cittadino e vivere un’esperienza unica e inimitabile.

Dal 19 novembre all’8 gennaio 2023, inoltre, vi è stata allestita, per la prima volta in Italia, la mostra sensoriale Incanto di luci. Cellulare in mano per un’esperienza suggestiva che lascerà il segno.

LEGGI ANCHE: —A Natale questo borgo si trasforma e diventa un presepe: si trova a 100 km da Roma

Orto Botanico di Roma, la magia del Natale in un luogo unico

Il viaggio all’interno dell’Orto Botanico inizierà varcando la soglia di una Porta delle Meraviglie, fino ad arrivare ad un mondo incantato: da lì si passeggerà tra le palme splendenti del Viale dei Rami Scintillanti, attraverso la Cattedrale di Luce, incontri con le Fate degli Alberi fino ad arrivare sulla Scala e poi alla Luna.

Vie di alberi illuminati, percorsi multicolore, statue di animali scintillanti, tutto reso possibile grazie alle installazioni con migliaia di luci al LED. Il percorso è lungo un km e mezzo ed è completamente immerso nella natura.

La cura e tutela dell’ambiente sono state una priorità tanto che tutte le installazioni sono state inserite con un’attenzione particolare al posto e al verde dell’Orto. La fine del viaggio in un mondo magico è prevista con l’arrivo al Rondò di Natale: in una cornice di alberi decorati vi saranno una grande slitta con Babbo Natale e grandi pacchi illuminati.

Inoltre, chiunque potrà gustare qualche specialità gourmet dell’area Luci e Delizie in uno dei punti ristoro all’interno della struttura. Il biglietto varia a seconda del giorno scelto per la visita: il venerdì e il weekend il costo è di 21 euro per gli adulti e 14,50 euro per i bambini; il mercoledì e il giovedì il prezzo è di 19 euro per gli adulti e 12,50 euro per i bambini.

FOTO: Credits Chiara Calabrò