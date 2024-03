Alla Caritas a Roma c’è una novità: i pacchi postali anonimi o abbandonati possono essere donati alle famiglie in difficoltà

Da qualche anno la Caritas a Roma offre un servizio innovativo e originale: i pacchi postali anonimi o abbandonati vengono affidati agli Empori della Solidarietà promossi dall’associazione per le famiglie in difficoltà, con l’apporto dei volontari di Poste Italiane.

Roma, Caritas: in cosa consiste l’iniziativa sui pacchi postali

Da anni la Caritas offre un nuovo servizio che rientra nel progetto “Valori Ritrovati” realizzato con la collaborazione di Poste Italiane.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di creare una maggiore sinergia tra i due enti, cercando di recuperare gli scarti. All’epoca della conferenza stampa di presentazione, il direttore della Caritas Don Ambarus aveva affermato che il progetto è la dimostrazione che per fare il bene occorre attenzione e sensibilità.

Come funziona?

Poste Italiane, secondo le norme vigenti, ha l’obbligo di tenere in magazzino per un anno i pacchi che senza recapito o anonimi. Una volta terminato il periodo e fatti tutti gli accertamenti necessari per risalire al mittente o destinatario, la merce dovrebbe essere svincolata e destinata allo smaltimento.

A questo punto entra in ballo il progetto che valorizza e dà la possibilità di dare i pacchi alle persone bisognose. Il servizio è gratuito.

La suddivisione dei beni

Non tutti i beni vengono donati alle persone che ne hanno bisogno in quanto è necessario fare una distinzione tra i pacchi di prima necessità e quelli secondari che saranno utilizzati per una raccolta fondi o vendita a terzi con modalità e forme stabilite dalla normativa vigente o con aste benefiche.

Il ricavato servirà per il “fondo di solidarietà” che ha consiste nel sostenere l’inclusione lavorativa di adulti in difficoltà nell’ambito del progetto stesso e nel promuovere stage formativi o tirocini di inserimento lavorativo presso aziende e società partner di SDA Express Courier S.p.A.

Cosa sono gli Empori della solidarietà

Gli Empori della solidarietà hanno la struttura di supermercati di medie dimensioni: hanno le casse automatizzate, carrelli, scaffali e insegne grazie alle quali le famiglie possono ricevere in modo gratuito generi di prima necessità a seconda delle proprie esigenze.

FOTO: SHUTTERSTOCK