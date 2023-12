A Roma è stata lanciata un’iniziativa per favorire il riciclo della carta da regali. Chi ricicla può ottenere un buono da 100 euro.

A Roma è stata lanciata un’iniziativa per favorire il riciclo della carta da regali. Chi ricicla può ottenere un buono da 100 euro.

LEGGI ANCHE – Cassonetti gialli, ecco che fine fanno i vestiti usati gettati nella raccolta differenziata

L’iniziativa a Roma

A Roma è stata lanciata un’iniziativa per incoraggiare il riciclo della carta e del cartone utilizzati per imballare i pacchi regalo durante le feste natalizie. L’obiettivo è contrastare l’aumento incontrollato dei rifiuti, soprattutto quelli derivanti dalla carta e dal cartone. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Ama, Comieco e Roma Capitale, ed è volta a premiare chi ricicla.

I vantaggi per chi ricicla

Dal 27 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 saranno attivi 50 punti di conferimento dedicati, distribuiti nelle sedi di zona e nei centri di raccolta di Ama. Chi ricicla la carta dei regali potrà recarsi in questi punti per consegnare la carta e il cartone degli imballaggi natalizi. Ogni persona che porterà almeno cinque imballaggi otterrà un tagliando numerato, che sarà utilizzato per partecipare all’estrazione di 100 buoni spesa da 100 euro offerti da Comieco.

Saranno 40.000 i tagliandi numerati emessi e l’estrazione dei 100 numeri vincenti avverrà nella settimana che va dal 22 al 26 gennaio 2024. I vincitori saranno contattati via email. I premi potranno essere richiesti e ritirati presso la sede di Ama di via Calderon De La Barca.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti verso la promozione del riciclo e della sostenibilità ambientale nella città di Roma. Oltre a contribuire alla riduzione dei rifiuti, i partecipanti avranno la possibilità di vincere un buono spesa da 100 euro.

L’impegno nel promuovere il riciclo dei materiali a base cellulosa come carta e cartone è fondamentale per preservare l’ambiente e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ecosistema. Iniziative come questa dimostrano che il riciclo può essere incentivato in modo creativo e stimolante, coinvolgendo direttamente i cittadini e premiando il loro impegno.