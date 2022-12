Ad un’ora da Roma c’è il borgo ‘senza tempo’: qui si passeggia per le strette vie avvolti da un’atmosfera di pace

Avete mai pensato a quanta meraviglia c'è intorno a Roma? In particolare, sorge un borgo unico dove si respira una pace infinita

Ammirare la bellezza, assaporarne le tradizioni e la storia, sono questi gli aspetti che rendono un luogo magico e unico. Non serve andare alla ricerca della perfezione o delle grandi città, a volte è necessario perdersi in qualche via di luoghi sperduti o sconosciuti che racchiudono, invece, tanta meraviglia.

LEGGI ANCHE: — Natale, i 6 borghi del Lazio da visitare durante le feste >>

E proprio ad un’ora da Roma vi è un borgo “senza tempo”: avete mai sentito parlare di Paganico Sabino?

Veduta Paganico Sabino

Roma, il piccolo magico borgo vicino la Capitale: sua maestà Panico Sabino

Un centro abitato immerso nel verde dei Monti Carseolani, all’interno della Riserva Naturale del Monte Navegna e del Monte Cervia: così si presenta il piccolo magico borgo Paganico Sabino. Chiunque abbia la possibilità di visitarlo non potrà fare a meno di vivere un’atmosfera surreale: non più di duecento abitanti, si respira aria pulita tra le mura medievali.

LEGGI ANCHE: — Rieti, il paese sommerso: ecco cosa si nasconde nei fondali del Lago del Salto >>

Il borgo sorge a 720 metri di altezza e confina con le profonde Gole dell’Ovito. È caratterizzato da una vasta vegetazione, una ricca macchia mediterranea costituita da ampi boschi. Sulle cime dei monti è possibile ammirare il volo dei falchi pellegrini.

Da giugno 2021, il piccolo gioiello vicino Roma è rientrato nella Rete dei Borghi del Respiro, si tratta di un riconoscimento ottenuto per la sua qualità dell’aria e del turismo. Inoltre, in occasione delle feste natalizie, l’8 dicembre sarà allestito un mercatino di Natale. Passeggiando tra le vie del paese si potranno assaggiare piatti tipici come le Sagne Strasciate e ammirare il talento di artigiani del posto.

FOTO: SHUTTERSTOCK e credits Annarita Canalella