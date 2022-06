Roma, aperitivo/cena all’aperto: a 1,5 km dal centro della Capitale potrai mangiare in un ‘bosco dipinto di luce’

Alla ricerca di un aperitivo o cena all'aperto vicino al centro di Roma? L'esperimento Bucolica Light Bar offre un'esperienza unica

Sei alla ricerca di un luogo dove godersi un aperitivo o una cena all’aperto, magari a due passi dal centro di Roma? Un posto così esiste e si chiama Bucolica Light Bar, un locale nel quale è possibile passare una serata in un ‘bosco dipinto di luce‘.

Nel cuore dell’Auditorium Parco della Musica, a Roma, anche per il 2022 torna Bucolica Light Bar, il concept bar all’aperto per un aperitivo, un’apericena o una fantastica cena immersi in un ‘bosco di luci’ grazie al progetto installativo site-specific che coniuga natura e spazio urbano. photo credits @ac_funweek

Bucolica Light Bar: l’aperitivo o la cena nel ‘bosco di luce’

Bucolica Light Bar è un concept bar che, nel cuore dell’Auditorium Parco della Musica, riesce a trasformare il paesaggio in un meraviglioso intrico di installazioni site-specific di design, per un progetto unico e glamour senza pari.

I visitatori si ritroveranno a trascorrere la serata della loro cena o del loro aperitivo in un un’atmosfera fantastica, immersa in una nuova idea di narrativa dello spazio grazie ad un’architettura luminosa in armonia con il verde che fa da cornice.

L’edizione 2022 del concept bar che coniuga natura e spazio urbano

Dopo il grande successo dell’edizione 2021, anche per quest’anno torna dunque l’esperimento di cocktail bar, area espositiva, presentazione libri, dibattiti, ristorante. Aperto dallo scorso 1 giugno, si tratta di un locale outdoor dal format installativo che dialoga tra natura e spazio urbano garantendo un’esperienza unica, sia per chi preferisca l’aperitivo, l’apericena o la cena.

L’edizione 2022 di Bucolica Light Bar è inoltre molto più ampia, sebbene sia sempre immersa nel verde. Ogni martedì ci sarà inoltre un evento dedicato alle canzoni d’amore, mentre ogni mercoledì una fantastica serata karaoke.

Il prossimo 14 giugno, ad esempio, c’è Fotoromanza, a partire dalle 18.30 e fino a tardi, con tutta la musica italiana a tema love. Mercoledì 15 giugno, invece, c’è Stonatissima, la serata in cui – a partire dalle 20.00 – chiunque potrà cimentarsi al microfono.

photo credits @ac_funweek