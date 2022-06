Nel cuore dell’Auditorium Parco della Musica, a Roma, anche per il 2022 torna Bucolica Light Bar, il concept bar all’aperto per un aperitivo, un’apericena o una fantastica cena immersi in un ‘bosco di luci’ grazie al progetto installativo site-specific che coniuga natura e spazio urbano.

photo credits @ac_funweek