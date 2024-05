Il 31 maggio alle ore 18:00 nell’ambito del Caffè Letterario di Euroma2 si terrà la presentazione dell’ultimo libro del giornalista ed ex autore Rai Maurizio Baiata, dal titolo Rock Memories (Volume 2).

Per gli amanti del rock e i nostalgici della beat generation, ma non solo, il 31 maggio alle ore 18:00 nell’ambito del Caffè Letterario di Euroma2 si terrà la presentazione dell’ultimo libro del giornalista ed ex autore Rai Maurizio Baiata, dal titolo Rock Memories. (Volume 2). A presentare il secondo volume, che segue il precedente pubblicato con Verdechiaro Edizioni nel 2022, interverranno il giornalista e scrittore Andrea Angeli Bufalini e l’attore Franco Oppini. Appuntamento davanti alla Libreria La Feltrinelli, al 2° piano di Euroma2. Il primo volume di Rock Memories racchiudeva gli articoli dell’autore, apparsi sul settimanale Ciao 2001 negli anni 1970-1974, testi presentati sia nel loro impaginato originale, con le testimonianze dell’autore sulle tante stelle del Rock incontrate, le epiche interviste a David Bowie a New York e in Italia ai Gentle Giant, a Emerson Lake & Palmer e ai Colosseum. Il secondo volume di Rock Memories comprende nuovi scritti, estrapolati anche stavolta dalle corrispondenze con la rivista Ciao 2001 e dalle trasmissioni radiofoniche di Rai Corporation narra le vicissitudini del mondo del rock: dall’episodio dell’omicidio di John Lennon nel 1980, ai concerti “live”, allo straordinario privilegio di conoscere gli AC/DC, i B 52’s e Frank Zappa e Jaco Pastorius, prima che sconquassasse i Marshall in un club di Soho. Questo secondo volume vede protagonisti dei geni della musica rock, tra i quali ricordiamo Rolling Stones, Led Zeppelin, Lou Reed, Alice Cooper, Blue Oyster Cult, Bob Seger, Gentle Giant, Harlem Meets, Santana, Who e tanti altri.

Biografia

Maurizio Baiata, giornalista investigativo, ufologo, ex direttore editoriale della rivista Area 51, primo magazine italiano ad occuparsi di Scienze ufologiche, alieni ed esopolitica. Romano, di origini italo-americane ha lavorato per oltre 15 anni come giornalista pubblicista nel campo della musica, è stato corrispondente RAI negli anni ’80 ed ha lavorato come caporedattore Spettacoli e cultura del Quotidiano “Il progresso italo americano” di New York. Rientrato in Italia ha lavorato come capo ufficio stampa della casa discografica Virgin Records e nella Video Electronics Club, come responsabile marketing per le acquisizioni estere.