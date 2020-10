Ristorante Siciliainbocca al Flaminio: un angolo di Sicilia a Roma

Il ristorante Siciliainbocca offre giornalmente la possibilità di gustare piatti siciliani preparati con ingredienti genuini e ricette tradizionali.

A pochi passi da Ponte Milvio, zona Flaminio Auditorium – MAXXI, troverete un angolo di Sicilia a Roma.

Il Ristorante Siciliainbocca al Flaminio è da sempre un ambiente accogliente e molto cordiale, impreziosito da un arredamento elegante stile caratteristico siciliano. Il locale rappresenta tutta la grande tradizione enogastronomica sicula grazie agli chef che cucinano ogni giorno le antiche ricette, anima ispiratrice di tutta la cucina regionale siciliana.

Ogni giorno, quindi, è possibile gustare piatti tipici realizzati con ingredienti semplici, freschi, genuini e nel rispetto delle ricette tradizionali. Carpaccio di tonno e pesce spada, spaghetti allo scoglio, spaghetti alla Stromboliana con il gusto inconfondibile delle cozze e peperoncino tipo cajenna, pasta con le sarde, Baccalà alla Messinese, semifreddo al Pistacchio di Bronte, torta ricotta e pere con cioccolato caldo e granella di nocciole: queste sono solo alcune specialità della casa per mettere in tavola solo il meglio della tradizione siciliana.

🎃 Inauguriamo l’autunno con un risotto alla crema di zucca, ombrina e gambero rosso di #mazara 🍤#accussì… Posted by Siciliainbocca al Flaminio on Sunday, October 4, 2020

Il ristorante Siciliainbocca offre prodotti di prima qualità, dal pesce fresco che arriva ogni giorno alla vasta selezione di dolci di produzione propria.

La location si adatta per ogni occasione, in quanto dispone di ben quattro sale confortevoli: dal pranzo domenicale in famiglia, ad un cena romantica, a meeting aziendali fino ad arrivare a battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e lauree.

Con Siciliainbocca si può fuggire dalla metropoli romana per ritrovarsi in un angolo di Sicilia e deliziare il vostro palato con gli antichi sapori della terra sicula.

Indirizzo: via flaminia 388, Roma

Telefono: 06 324 0187