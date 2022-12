Ristoranti aperti a Roma per Natale: migliori locali dove mangiare il 24 e 25 dicembre

Pranzo di Natale a Roma, ecco i migliori ristoranti che resteranno aperti per le feste

Ecco i migliori ristoranti della Capitale dove gustarsi il pranzo di Natale

Natale è ormai alle porte e bisogna iniziare a pensare ai preparativi. Per tutti i romani che non vogliono cucinare il pranzo del 25 a casa ecco alcuni ottimi ristoranti della Capitale che non vedono l’ora di ospitarvi.

CASA COPPELLE

Casa Coppelle si prepara alle festività a partire dal cenone della Vigilia il 24 Dicembre e aprendo eccezionalmente anche a pranzo nelle giornate del 25 e del 26 Dicembre. Per l’occasione un menu alla carta studiato dall’Executive Chef Gabriele Cordaro e dal Restaurant Manager Francesco Bertolini:

24, 25 e 26 Dicembre – Vigilia, Pranzo di Natale e Santo Stefano MENU FESTIVO A’ LA CARTE

CONTATTI

www.casacoppelle.com

Piazza delle Coppelle, 49 – 00186 Roma, Italia

TEL. 0668891707/ 3386810585

Orari dal martedì alla domenica dalle 18:00 alle 00:00

ROOTS RISTORANTE a Roma

Roots Ristorante sarà chiuso il 24 Dicembre. Eccezionalmente per il pranzo, aprirà il 25 – 26 Dicembre – 1 Gennaio e, infine, il 31 Dicembre per il Cenone di Capodanno. Orario di routine per i restanti giorni.

Lo Chef Alessandro Gentile è a lavoro per deliziare i palati per il pranzo di Natale ed il Cenone di Capodanno, per quest’ultimo ha anche previsto un interessante percorso degustazione veg.

25 Dicembre – Menu per il pranzo di Natale (80 € p.p. bevande escluse)

Entrée di Benvenuto

Pane, focaccia e selezione di burro

Coniglio alla brace, cacciatora, misticanza

Moscardino, porro, pancetta

Passatelli in brodo

Tortellini di zucca, burro, salvia e castelmagno

Petto di anatra, carota bruciata e aglio nero

Il panettone di Martina Eiko

Piccola Pasticceria

CONTATTI

Via Rodi, 16 – Roma

rootsristorante@outlook.it

www.rootsristorante.com

TEL. 0639743393

BRADO

Brado, oltre ai suoi piatti signature del menu alla carta, presenta degli speciali fuori menu natalizi per festeggiare in stile brado.

25 Dicembre –Natale

Tartelletta con zucca, primo sale di pecora e tartufo fresco

Tortellini ripieni di fagiano al ginepro, in brodo di porcini

Abbacchio di Campotosto, patate e carciofi fritti

Strudel di mele con crema inglese

CONTATTI

Viale Amelia 42, Roma

bradosocial01@gmail.com

375 5140851

CASADORA

Casadora “Ti cucina per Natale” e propone una vasta selezione di gastronomia pronta per ordini fino a mercoledì 21 Dicembre (ritiro 23 e 24 Dicembre)

Antipasti: vitello tonnato, tonno di coniglio, baccalà mantecato, insalata di polpo, alici e filetto di salmone marinato;

Salse per paste: ragù bianco di capriolo, ragù bianco di faraona e coniglio, ragù alla bolognese, salsa di pomodorini e spigola;

Secondi: bollito misto alla piemontese, guancia di manzo brasata, baccalà alla romana;

Contorni: purè di patate alle erbe o al tartufo, puntarelle alla romana;

Dolci: crema al mascarpone;

Paste ripiene: ravioli ripieni di baccalà, patate e pomodori secchi – ricotta, bottarga di tonno rosso “Armatore” e limone – soutè di cozze;

Lasagne e cannelloni: lasagna di mare, cannelloni di ricotta e tonno rosso “Armatore” con ragù di mare

CONTATTI

Via Oslavia 11, Roma

info@pastificiocasadora.it

06 97997397

www.pastificiocasadora.it

Ordina la gastronomia di Casadora su cosaporto.it

SBRACIO

Sbracio per Natale sbracia forte con due menu degustazione

24 Dicembre – Cenone della Vigilia (60€ p.p.)

Ostrica, capra e cavoli

Cannolo ripieno di gambero rosa e ricotta di mandorla

Calamaro e puntarelle alla brace

Pasta e vongole alla brace

Triglia e borragine

Babà affumicato e crema chantilly

25 Dicembre – Pranzo di Natale (60€ p.p.)

Zeppoline

Carpaccio di piacanha

Quinto quarto della tradizione, fermentati, conserve e burri montati

Lasagna al ragù bianco cotta su brace, cardoncelli e tartufo

Carrè di angello alla brace con patate e carciofi

Babà affumicato e crema chantilly

CONTATTI

Via Enrico Fermi, 142 – Roma

www.sbracio.it

0645544466

sbracioroma@gmail.com

HOTEL DE’ RICCI

L’ Hotel De’ Ricci vi aspetta nel cuore di Roma per festeggiare la Vigilia di Natale insieme a partire dalle ore 20:00.

24 Dicembre – Vigilia di Natale Menù (€ 100,00 € p.p. – Il costo include acqua e caffè)

Cocktail di Benvenuto

Polpettina di Spigola con Maionese al Lime e Soia

Tacos con tartare di Salmone, Avocado e semi di Sesamo

Polpo scottato con crema di Patate viola, Verza, Zucca e Pane carasau

Paccheri con Gamberi, Salicornia e Agrumi

Seppie ai Carciofi in due consistenze

Pandoro croccante con crema e Frutti

Inoltre, per iniziare al meglio la serata dell’ultimo dell’anno, l’Hotel De’ Ricci propone un aperitivo raffinato per scoprire la loro selezione di Champagne ma anche vino, whisky e cocktails abbinati a finger food di pesce, a partire dalle 17:00 fino alle 22:00.

31 Dicembre – Aperitivo di Fine Anno Menù (125 € p.p. – Tutte le proposte comprendono un tagliere aperitivo per due persone ad esclusione del percorso aperitivo il quale comprende abbinamenti studiati sul distillato e vino indicato).

CONTATTI

Via della Barchetta 14, Roma

www.hoteldericci.com

TEL. 066874775

reservations@hoteldericci.com

METIS

Metis Ristorante e lo Chef Fabio Dodero si preparano al primo Natale dell’insegna e lo fanno in nome della cucina ricercata che li contraddistingue.

24 Dicembre – Cena della Vigilia di Natale (90 € p.p. bevande escluse):

Benvenuto dello Chef

Pane con olio e burro di Normandia

Gambero rosso, rucola, yogurt e nocciole

Baccalà, broccolo siciliano e olive croccanti

Ravioli di Stracchino a latte crudo, ostrica, mandorle e caviale

Risotto al lime, paprika, sumac e katsuobushi

Astice, thè alla verbena e porcini marinati

Sorbetto mango e yuzu, cremoso al cioccolato Fondente Venezuela 70%, sorbetto al kefir e rosmarino

CONTATTI

Piazza Enrico Martini 24/25 – 00127 Roma Mezzocammino

ristorantemetis@gmail.com

www.rismetis.com

TEL. 06400066729

Sabato e domenica – aperti a pranzo e a cena; Dal giovedì al lunedì – aperti a cena.

MYTALE – Creative Academy Hotel Rome

MyTale nel cuore di Rione Monti si prepara alle festività con una sfiziosa formula da lunch break per il 24 e il 26 Dicembre. Ma anche l’apertura al pubblico della loro dolce vetrina per la giornata del 31 Dicembre, dalle 7:30 alle 22:00, per un regalo dell’ultimo minuto ma fatto con lo stile che contraddistingue RI.ONE tra una pregiata selezione di bottiglie, panettoni artigianali e molto altro. Infine, l’1 Gennaio “il pranzo del giorno dopo” per un divertente Hangover Lunch con cui iniziare al meglio l’anno nuovo.

24/26 DICEMBRE – CHRISTMAS BITE AT RI.ONE – Dalle ore 12:30 alle 15:30 (30 € p.p. bevande escluse):

Entree

Orto ricotta alle mandorle e arancia

Fettuccina topinambur e totanetti

Manzo, cicoria e intenso di verdure

Dessert, zucca pompelmo e semi