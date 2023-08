Per passare un buon Ferragosto a Roma anche quest’anno non c’è scelta migliore di andare in uno degli sfiziosi ristoranti della capitale. Ecco i migliori cinque selezionati da noi.

Ristoranti a Roma per Ferragosto: Brucio – Fuoco e Farina

Una proposta che unisce passato e presente, tradizione e innovazione nel centro di Roma. Lo spazio in Piazza delle Coppelle 8 ha un grande volte storico, ma riesce a rendersi contemporaneo grazie alla proposta culinaria. Un’ottima scelta per Ferragosto.

Credits: Ufficio Stampa Eleonora Siddi

“Proporremo una pizza contemporanea, di ispirazione casertana con il 70% di idratazione. Lavoro con grani umbri che donano una sensazione olfattiva incredibile all’impasto, ne deriva un sapore autentico che viene valorizzato da topping preparati in cucina da Giorgio”.

Queste le parole di Alessandro Avato, che insieme a Giorgio Faga si occupa della cucina. Il nuovo progetto che ha avuto inizio lo scorso 12 maggio è portato avanti da Antonio e Fabio Scorzafava.

CONTATTI:

Piazza delle Coppelle 8

Tel. 06 8902 4862

bruciocoppelle@gmail.com

Ricci il Salumiere dal 1910

Ricci il Salumiere si trova nelle vie del centro di Roma dal 1910, oltre un secolo fa. Parlare di sapori della tradizione e di storia culinaria di Roma è scontato. Si tratta di una boutique del gusto, che propone grandi eccellenze gastronomiche regionali e nazionali, ma anche una selezione di formaggi francesi di pregio.

Credits: Ufficio Stampa Eleonora Siddi

La location della seconda apertura di Ricci il Salumiere si affaccia sul Pantheon, in modo tale da rendere il ferragosto da loro una vera e propria esperienza immersiva nel cuore di Roma.

Il menu firmato dalla chef Fiorella Pasqualini prevede il made in Italy degli antipasti, tra cui spicca il gazpacho di datteri giallo e melone con tartare di tonno rosso, pomodoro datterino dry, cetriolo, cipolla rossa e sale nero affumicato. Per i primi non può mancare una carrellata di piatti della tradizione, dalla carbonara alla ajo ojo e peperoncino, mentre per i secondi è presente tanto il pesce quanto la carne.

CONTATTI:

Piazza della Rotonda, 6 – Roma

TEL. 0642986448

www.riccisalumiere1910.it

info@riccisalumierei1910.it

Giano Bistrot

Ci spostiamo nel cuore di Monteverde per un ferragosto da Giano Bistrot all’insegna della freschezza. Si tratta di un vero e proprio Fish Bar con crudi di mare, drink e bollicine.

Credits: Ufficio Stampa Eleonora Siddi

Ci troviamo all’interno di Villa Zaccardi, al Giano Bistrot guidato da Fabio e Alfredo Zaccardi. La proposta di quest’estate è molto variegata, dagli scampi ai gamberi rossi, passando per le ostriche, il caviale, gran plateau di crudi, salmone con guacamole e datterini e molto altro. La regola è solamente una: la freschezza.

In abbinamento, dal bar di Giano Bistrot, una vasta selezione di cocktail studiati dal Bar Manager di casa Marco Acri.

CONTATTI:

Circonvallazione Gianicolense, 226 Roma

Tel. 366 175 1236/06 99291988

Orari tutti i giorni 8:00-24:00

Il Margutta – Veggy Food & Art

Dal pesce all’innovazione, ci spostiamo a “Il Margutta – Veggy Food & Art” con una gustosa rivisitazione della cucina tradizionale.

Credits: Emanuela Rizzo

“Buono, sano, etico e fatto in casa” sono i principi dei 44 anni di storia del ristorante e elementi validi su cui basare il proprio ferragosto. La filosofia di Il Margutta si basa sulla cucina, sempre ricercata e unica nel suo genere, che oggi diventa anche tradizionale. Lo chef Mariano Monaco , ha accettato la sfida di interpretare i sapori della tradizione in versione Green, raccogliendo il messaggio de Il Margutta-Veggy Food & Art che “con i prodotti della natura si può fare tutto”.

I prodotti e piatti della tradizione proposti spaziano dall’elegante “Cipolla rossa di Tropea caramellata, servita su zuppetta di cipolle dolci, gelato al parmigiano e sale di Cervia”, ai gustosi Ziti alla genovese con cipolla oro di Cannara e spuma di Parmigiano, le “Fettuccine al grano arso con sugo all’Amatriciana veggie”, ma anche il “Sedano rapa glassato su fondo bruno vegetale, spuma di patate, funghi cardoncelli e tartufo”. In carta interessanti anche i Cappellacci fatti in casa farciti con ricotta, pecorino e castagne, serviti in brodo vegetale con pioppini al timo e scaglie di pecorino, e la Zucca alla Parmigiana con zucca Mantovana, crema di pecorino, salvia e terra di amaretti. Per gli amanti dei formaggi invece il gustoso Pecorino di Pienza in crosta di pane e castagne, accompagnato da pere glassate in riduzione di Morellino di Scansano e cicorietta ripassata.

CONTATTI:

Via Margutta-Veggy Food & Art, 118 – Roma

info@ilmargutta.bio

TEL. 06 32650577

www.ilmargutta.bio

Apertura dal lunedì alla domenica, 10:30 – 23:30

Terrazza Nainer

Per un Ferragosto panoramico la scelte ricade su Terrazza Nainer, il cocktail bar con una suggestiva terrazza su Piazza del Popolo. Qui è possibile gustare tapas e signature drink, dall’aperitivo al dopocena. Un cocktail bar in cui è possibile addirittura usufruire della palestra e di una sauna, per un’esperienza a tutto tondo.

Credits: Ufficio Stampa Eleonora Siddi

Ogni giorno infatti, dalle ore 16:00 alle 24:00, la proposta è smart con tapas di alta qualità (hummus e pita calda; guacamole e tacos; formaggi e salumi locali; palline d’alghe salsa tzatziki; tiramisù e cannolo siciliano), un format guidato dalla Restaurant Manager Giorgia Capriotti. Ad accompagnare gli assaggi della cucina ben 10 signature drink tra cui 2 analcolici per un’offerta inclusiva e variegata: Cool (gin, maraschino liqueur, mint leaves, lemon juice, Falernum syrup); Trendy (tequila, passion fruit liqueur, lime juice e lychee syrup); Posh (apple juice, apple syrup, lemon juice, sprite); Modern (pistachio, coconut milk, lime juice), per citarne alcuni.

CONTATTI

TEL. 0645220701

Via del Babuino, 196 – Roma

info@palazzonainer.com

events@palazzonainer.com