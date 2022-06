Lazio ai giovani: ecco le nuove opportunità della Regione Lazio per gli Under35

"Lazio ai Giovani - Lancio delle nuove opportunità": il 15 giugno raccontate tutte le iniziative in favore degli Under-35 del territorio

Nuove opportunità per gli Under35 della Regione Lazio con “Lazio ai Giovani – Lancio delle nuove opportunità“, una serie di iniziative presentate nell’ambito delle Politiche Giovanili e del programma GenerAzioniGiovani.it, volte a promuovere percorsi formativi, eventi, azioni culturali e di valorizzazione del patrimonio del territorio.

Lazio ai Giovani – Lancio delle nuove opportunità: l’evento che presenta le Politiche Giovanili della Regione

Nell’evento speciale organizzato da Regione Lazio mercoledì 15 giugno al Talent Garden di Via Ostiense, alla presenza di 1.700 Under 35 del territorio, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone hanno presentato una vera e propria festa per i giovani, con stand informativi, dj set e musica, e tanto altro.

L’evento ha visto la presentazione delle iniziative dell’ente regionale, a partire da VITAMINA G, bando a sostegno delle idee degli Under-35 e volto a dar loro supporto e consulenza per il lancio delle start-up.

Nel 2022 tornerà anche TORNO SUBITO, un bando che supporta interventi a favore dei giovani fino all’età di 35 anni con il finanziamento di singoli percorsi di apprendimento al di fuori del territorio della Regione Lazio per poi “importare” competenze nelle singole applicazioni locali.

Il bando DIRITTO ALLO STUDIO prevede invece l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio nelle residenze universitarie, servizio mensa gratuito o a tariffe agevolate, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea per gli studenti che sono iscritti nelle università della Regione Lazio.

Nell’ultimo anno le politiche giovanili della Regione Lazio hanno raggiunto migliaia di Under 35, impegnandosi su più fronti. In questo senso va anche lo stanziamento di 5 milioni di euro di PREE–SEED PLUS, un’iniziativa dedicata alle imprese ad alta crescita, soprattutto rivolte ai giovani e operanti nei settori ad alta tecnologia. E fondi vengono stanziati anche per le Start Up con START UP DTC LAZIO, per la filiera del wedding con NEL LAZIO CON AMORE, e nell’ambito della ricerca universitaria con il BANDO FARE RICERCA.

“Attraverso tutta la progettualità di bandi e di opportunità offerte ai giovani confermiamo il nostro impegno e la nostra attenzione alle Politiche Giovanili – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – con un programma ricco di iniziative e percorsi volti a coinvolgere tutte le ragazze e i ragazzi del nostro territorio“.

Photo Credits: via GenerazioniGiovani