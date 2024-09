I meteorologi ammettono l’errore delle previsioni diffuse nelle ultime settimane, le scuse di 3bMeteo sul sito con un comunicato ufficiale

Dopo mesi dalle alte temperature in tutta Italia e temporali diffusi, la maggior parte delle persone era pronta alla svolta annunciata qualche giorno fa dai meteorologi prevista per il primo weekend di settembre. Tuttavia, un nuovo mese è arrivato ma il caldo continua a persistere. Sembra, quindi, che vi sia stato un errore sulle previsioni date.

L’errore sulle previsioni, il caldo persiste

L’estate 2024 è stata una delle stagioni più calde degli ultimi anni, le temperature non sono scese al di sotto di 30° per la maggior parte dei mesi tra giugno e agosto. Qualche giorno fa, però, gli esperti avevano parlato di un cambiamento per il primo weekend di settembre e in particolare per mercoledì 4, come anticipazione della svolta di temperatura.

LEGGI ANCHE:–E’ il posto più fresco di Roma: qui ci sono sempre 16 gradi

A quanto pare, però, si è verificato un errore sulle previsioni: i principali siti del meteo hanno aggiornato i dati e secondo le ultime indicazioni, il cambiamento tanto atteso dagli italiani avrà luogo a partire dalle prossima settimana. Non solo, fino al 10 settembre circa, le temperature saranno di nuovo sopra le medie.

Le scuse di 3bMeteo

Tra i principali siti delle previsioni meteo, 3bMeteo ha pubblicato un comunicato ufficiale di scuse per i fruitori, ammettendo l’errore con trasparenza e onestà. Si legge: “Caro utente, in queste ultime settimane, purtroppo, le performance delle previsioni di 3bMeteo sono state inferiori al nostro standard: tanta cura ma anche tanti errori, troppi errori, che ha portato a previsioni talora inaffidabili”.

Il testo conclude: “Vi anticipiamo con la massima trasparenza, a breve pubblicheremo ogni giorno la performance delle nostre previsioni per tutte le località”.

Quanto sono attendibili le previsioni

Anche se dietro ad ogni sito meteo vi siano team di esperti, le previsioni sono attendibili al 90% in quanto vi sono sempre delle probabilità che il tempo possa cambiare da un momento all’altro. Dunque, si consiglia di seguire ogni aggiornamento da parte dei meteorologi.

FOTO: SHUTTERSTOCK