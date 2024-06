Esiste un posto a Roma dove non fa mai caldo: ecco di cosa si tratta e perché è un luogo da visitare, tutti i dettagli

L’estate è arrivata e con essa il caldo. Le alte temperature sono alle porte e c’è chi sta cercando una soluzione per vivere più serenamente questo periodo. Oltre a trascorrere giornate spensierate al mare o in piscina, ecco dove è possibile passare qualche ora al fresco in quel di Roma. Pensate in questo luogo vi sono solo 16 gradi tutto l’anno!

Roma, il luogo con 16 gradi 365 giorni l’anno: di cosa si tratta

Chi ha detto che in estate Roma non può essere visitata? Oltre ad essere un museo a cielo aperto dove i monumenti, ogni via e luogo ha una storia da raccontare, vi è un posto in cui fa sempre freddo. Stiamo parlando delle catacombe dove la temperatura media è di circa 16°C.

Le catacombe a Roma

Sono tante le Catacombe presenti a Roma tra cui San Callisto, il primo cimitero ufficiale dei Cristiani dell’antica Roma. Situate in via Appia, sono aperte al pubblico dalla mattina fino al pomeriggio alle 17:00. La durata della visita è di circa 40 minuti.

Vi sono poi le Catacombe di San Sebastiano e nei pressi di via Salaria sono situate le Catacombe di Santa Priscilla. In via Vitellia vi è la Catacomba di San Pancrazio; in via Ardeatina vi è la Catacomba di Domitilla. In via Nomentana vi è la Catacomba di Sant’Agnese.

Cosa sono le catacombe

Le catacombe sono dei cimiteri antichi che nella maggior parte dei casi vengono scavate in rocce lavorabili in modo facile e su più livelli, possono arrivare anche ad una profondità di 30 metri.

Le più note sono quelle cristiane ma esistono anche luoghi legati ad altre religioni. Infatti, già in precedenza esistevano quelle dei Fenici e pagane. Anche gli etruschi e gli ebrei erano soliti seppellire i loro morti in camere sotterranee.

