Alberi ombra a Roma per l’estate 2024: sono state individuate trenta aree idonee al loro posizionamento vicino alle fermate dei mezzi

Il caldo inizia a farsi sentire e prendere i mezzi pubblici diventa sempre più complicato con le alte temperature viste le lunghe attese. Così, a Roma è stato ideato un progetto per fronteggiare il problema. Il Campidoglio ha varato un piano del verde di emergenza che prevede di posizionare degli alberi in vaso per creare zone d’ombra alle fermate dell’autobus.

Alberi ombra a Roma: dove trovarli

Sono state individuate 30 aree per l’estate 2024 idonee al posizionamento di alberi in vaso nei pressi delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. L’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi ha affermato: “Roma, come tutte le altre metropoli, deve affrontare le particolari sfide legate agli effetti del mutamento del clima: l’aumento delle temperature medie, l’incremento del rischio di fenomeni metereologici estremi, l’aumento delle isole di calore. In questo scenario di contesto, mentre procede il nostro lavoro di medio e lungo periodo per potenziare l’infrastruttura verde della città mediante la messa a dimora di nuove alberature stradali, grandi interventi di forestazione urbana, soprattutto nel quadrante est della città, e altri interventi di micro-forestazione diffusa, abbiamo ritenuto di dover intervenire nei tre mesi più caldi anche per mitigare le temperature e offrire ombra e riparo ai cittadini durante i tempi di attesa”.

Quindi dal 18 giugno al 15 settembre saranno aggiunti trenta alberi in diverse zone della città. Dalla zona Giardinetti a Piazza Sempione, passando per Largo Argentina. Saranno 19 le aree previste.

FOTO: SHUTTERSTOCK