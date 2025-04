Un angolo segreto di Roma torna a brillare, pronto ad accogliere pellegrini e turisti in occasione del Giubileo 2025.

La Passeggiata del Gelsomino, un tempo linea ferroviaria dismessa, ha subito un restyling completo, diventando un suggestivo percorso pedonale che collega la Stazione di San Pietro a Piazza del Sant’Uffizio, costeggiando le Mura Vaticane.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Nata nel 1929 come collegamento ferroviario tra lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia, la Passeggiata del Gelsomino ha una storia affascinante. Nel Giubileo del 2000, la rimozione di un binario ha dato vita a questo percorso pedonale unico, che oggi, grazie ai lavori di riqualificazione realizzati da Società Giubileo, si presenta in una veste completamente rinnovata.

Un’oasi verde nel cuore di Roma

Il progetto di riqualificazione ha valorizzato le caratteristiche preesistenti della Passeggiata, concentrandosi sul percorso lineare e sull’area verde circostante. Il sistema di rincospermi è stato reintegrato, le aiuole ripulite e l’impianto di irrigazione ripristinato. Le opere in ferro sono state tinteggiate e le luci segna passo sostituite, garantendo un’illuminazione ottimale.

L’area giardino nord, precedentemente poco accessibile, è stata trasformata in un’oasi di tranquillità, con arredi per la sosta e illuminazione fotovoltaica. Il suolo è stato ricoperto di ghiaia per ridurre la manutenzione e il parapetto è stato adeguato alle normative vigenti.

Via della Stazione Vaticana e Sottopasso Gregorio VII: nuovi ingressi per la città

La riqualificazione non si è limitata alla Passeggiata del Gelsomino, ma ha interessato anche Via della Stazione Vaticana e il Sottopasso Gregorio VII. La prima è stata trasformata in un’elegante passeggiata con pavimentazione in materiali naturali e drenanti, arricchita da un giardino con alberi ad alto fusto e specie mediterranee. Il sottopasso, invece, è stato reso più sicuro e visibile, con un’illuminazione omogenea e rampe che superano le barriere architettoniche.

Un nuovo volto per il Giubileo 2025

Grazie a questi interventi, la Passeggiata del Gelsomino e le aree circostanti sono pronte ad accogliere i milioni di pellegrini e turisti che arriveranno a Roma per il Giubileo 2025. Un nuovo spazio pubblico, pensato per valorizzare la storia e la bellezza della città, offrendo un’esperienza unica ai visitatori.

Leggi anche: — Roma, da un ex binario dismesso nasce il percorso più romantico e suggestivo della Capitale