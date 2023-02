Polpette non solo salate, qui puoi mangiare il piatto della tradizione romana in tutte le varianti

A Roma tutto si trasforma in polpette! È il ristorante Polpetta, dove la tradizione si incontra con l'innovazione.

A Roma ogni piatto della tradizione romana si trasforma in polpette! Si chiama Polpetta, il ristorante che ha reso questo piatto il protagonista indiscusso di tutte le portate.

Le polpette al sugo rivestono da sempre una parte importante nella dieta dei romani, e non solo. Dalle domeniche in famiglia alle cene romantiche di Lili e il Vagabondo, le polpette sono da sempre considerate un piatto non solo della tradizione romana, bensì italiana.

Il menù di Polpetta

In questo ristorante però tutto è polpettabile. Dagli antipasti con le polpettine di ‘nduja e mascarpone ai primi della cucina romana, dove il sugo nei piatti si trasforma in minuscole polpettine saporite.

Non mancano ovviamente i secondi che dividono il menù in polpette tradizionali, romane, da tutto il mondo, vegetariane e infine di pesce.

Ma, la ciliegina sulla torta, è di certo il dolce, con una varietà di polpettine di ricotta, cioccolato, tiramisù e Pan di Stelle!

Il ristorante ha diversi locali: Gazometro, Rione Monti, Trastevere e Fiumicino. Permettendo ad ogni cittadino di Roma, di gustare i loro piatti.

La nostra esperienza

Noi siamo stati nel cuore di Trastevere, sulla terrazza del locale. Una location che, seppur rientri perfettamente nello stile dei locali di Trastevere, ci porta nella tradizione con uno stile giovanile, fatto di luci al neon e di oggetti stravaganti. Questo stile rispecchia, infatti, perfettamente il senso del ristorante stesso: un posto dove la tradizione incontra l’innovazione.

Tra i piatti che ci hanno stupito ci sono sicuramente le polpette di cheesecake con salsa alle fragole, dal sapore leggero e allo stesso tempo goloso. Ne abbiamo apprezzato non solo la loro forma insolita, ma anche la consistenza e l’equilibrio di ogni ingrediente.

Insomma, il ristorante Polpetta è un’ottima occasione per gustare da ogni angolo di Roma, non solo i piatti della tradizione ma anche i loro piatti vegetariani e gluten free (a Gazometro), rispettando perciò i bisogni di ciascun cliente.