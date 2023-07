A Roma, in via del Gianicolo 3, si nasconde un luogo dove poter ammirare la Capitale e gustare piatti tipici orientali: è la Terrazza Mirador

A Roma, a pochi passi da San Pietro, in via del Gianicolo 3, si nasconde un luogo dove poter ammirare la Capitale e gustare, in compagnia dei propri amici, piatti tipici orientali: è la Terrazza Mirador

In pieno stile boho chic, la Terrazza Mirador regala ai propri clienti un luogo incantevole in cui ripararsi dalle calde giornate romane. Una piccola oasi immersa nei giardini dell’incantevole Villa Agrippina Gran Meliá, un hotel a 5 stelle, tempio del lusso e del relax.

Ma la Terrazza non è da meno. Con le sue poltroncine in vimini e i suoi gazebo, impreziositi da colorate composizioni floreali, la Terrazza è semplicemente perfetta per coloro che vogliono ammirare la bellezza di Roma, ma dall’alto, distaccandosi quindi dalla frenesia e dal caos che questa città metropolitana riserva spesso ai propri cittadini.

Il Menù orientale offerto dalla Terrazza Mirador

Una volta osservato il bellissimo panorama che affaccia su Castel Sant’Angelo è ora di rifarci non solo con gli occhi ma anche con il palato, assaggiando i piatti orientali offerti dalla Terrazza e affidati allo chef giapponese Koji Nakai, partendo proprio con gli antipasti:

Bao, tipici panini morbidi cinesi ripieni, in questo caso, di pollo, astice o zucchine alla scapece. Temaki, il tipico di sushi a forma di cono, originario della cucina giapponese, ripieno del classico avocado e salmone, tuna (tonno in giapponese) o l’alternativa vegetariana mango, avocado e shiso, pianta aromatica della cucina giapponese Yakitori, dei saporitissimi spiedini al pollo o al manzo ricoperti di salsa teryaki

Noi abbiamo avuto modo di assaggiare anche 2 pezzi di sushi dalla loro vasta scelta:

AVOSALMON, Uramaki salmone e avocado con top di crema di avocado e tobiko orange con menta, capperi, pesto di olive nere e pomodorini confit PERFUMES, Uramaki avocado e spigola avvolto in sashimi di spigola

Non ci resta poi concludere la serata con degli ottimi cocktail. Nel menu è possibile scegliere tra i classici: Aperol e Campari spritz, Negroni, whisky sour e i vari gin tonic o preferire alcolici, in tema con la cucina giapponese, come la bevanda alcolica Sakè e il liquore allo Yuzu, agrume tipico dell’oriente.

Immancabili i dolci come gli irresistibili e sofficissimi mochi giapponesi e una particolare variazione di tiramisù al the verde, per concludere in bellezza con un bel sorbetto allo yuzu.

Ispirandosi all’essenza di paesi lontani, la Terrazza Mirador porta in città una fusione di culture e stili di vita esotici perfetti per godersi le ultime settimane estive nel caldo di Roma.

Terrazza Mirador

Via del Gianicolo 3, Roma.

Tel. 351 8716027.

Aperta tutti i giorni dalle 19

Parcheggio riservato in via del Gianicolo 2

Private events welcome@terrazzamirador.it