A Testaccio nasce Pizzeria Brucio: un’esperienza culinaria senza precedenti che affonda le radici nella tradizione italiana.

Nel cuore del pittoresco quartiere di Testaccio, un’esperienza culinaria straordinaria ha preso vita nel febbraio del 2023: la Pizzeria Brucio, dopo l’acclamata apertura della sua prima sede in Piazza delle Coppelle otto mesi prima, si è affermata come un autentico tempio per gli amanti della pizza. Non è solo un luogo dove appagare l’appetito, ma un’esperienza in cui ogni dettaglio è amorevolmente curato, creando un ambiente informale e accogliente. Da Brucio, l’essenza dei sapori della tradizione italiana prende forma attraverso le abili mani del pizzaiolo Alessandro Avato e del cuoco Giorgio Faga, che lavorano in sinergia per creare opere d’arte culinarie uniche.

Pizzeria Brucio a Testaccio: esperienza straordinaria nel cuore di Roma

Il cuore pulsante della Pizzeria Brucio a Testaccio risiede nella dedizione alla produzione artigianale. Tutto ciò che viene presentato ai clienti proviene direttamente dalla cucina del ristorante, senza l’ombra di alcun ingrediente preconfezionato. Le quattro mani esperte di Alessandro Avato e Giorgio Faga collaborano armoniosamente, creando un’armonia di sapori e consistenze. Il maestro pizzaiolo cura con passione l’impasto fin dalle prime ore dell’alba, lasciandolo lievitare per ben 72 ore. Nel frattempo, Faga, il creativo cuoco, studia e combina con maestria le guarnizioni delle pizze, trasformandole in vere e proprie opere d’arte culinarie.

La Pizzeria Brucio non scende a compromessi sulla qualità. Ogni ingrediente, dall’inizio alla fine, è attentamente selezionato per garantire un’esperienza culinaria senza pari. Le materie prime sono scelte con cura, privilegiando prodotti biologici e di altissima qualità. Per l’impasto della pizza, viene utilizzato un mix di farine biologiche umbre e marchigiane, ottenute da grano coltivato in collina per preservarne la freschezza e la purezza. Questa scelta riflette una profonda ricerca e uno studio attento del settore, il che giustifica il livello di eccellenza che si trova nel menu.

Il forno a vista è come un palcoscenico, dove il pizzaiolo mette in scena il suo spettacolo culinario. Se lo vedete in azione con una sac à poche in mano, non vi sorprendete: sta completando con attenzione il condimento della pizza, come un artista che dà gli ultimi tocchi a un capolavoro.

Una cena che vale ogni morso: una danza di sapori stagionali

Tra le prelibatezze del menu, spicca la rinomata pizza gricia e fichi: un’esplosione di sapori con guanciale croccante, pecorino romano con buccia nera, Parmigiano Reggiano 30 mesi, fichi dolci, zest di limone e pepe lungo. Questa creazione è solo uno dei tanti capolavori stagionali che Brucio offre ai suoi ospiti. Il menu cambia ogni tre mesi, seguendo le stagioni e le temperature, garantendo così una continua scoperta di nuovi sapori per gli affezionati clienti.

La Pizzeria Brucio è un’ode alla tradizione italiana, dove anche la pizza più classica, come la Margherita, sorprende con la sua leggerezza e il suo sapore straordinario. Con un pomodoro prelibato estratto dal datterino migliarese, questa semplice pizza diventa una sinfonia di freschezza e gusto.

Oltre alle pizze, la Pizzeria Brucio offre un’ampia selezione di antipasti irresistibili, tra cui spiccano i conetti di pizza fritta ripieni. E per concludere il pasto in dolcezza, vi aspettano prelibatezze rigorosamente fatte in laboratorio. Il maritozzo col gelato è una star tra i dolci, abbinando un morbido maritozzo a un gelato artigianale senza additivi. E non perdete l’occasione di assaporare il raro gelato al Fico d’India, difficile da trovare anche nelle gelaterie più rinomate di Roma. Infine, il bruciamisú, una rivisitazione del classico dolce al caffè, incanta con il suo biscotto soffice, crema pasticcera al mascarpone e grué di cacao Michel Cluizel.

La Pizzeria Brucio a Testaccio, quindi, non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza culinaria che celebra l’amore per la cucina italiana autentica. Ogni morso racconta una storia di dedizione, passione e qualità eccellente. Attraverso ogni piatto, gli ospiti possono viaggiare attraverso i sapori e le tradizioni dell’Italia, rimanendo sicuramente soddisfatti e ispirati dall’esperienza culinaria unica che solo la Pizzeria Brucio può offrire.

Photo Credits @FunweekRoma