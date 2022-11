Piste di pattinaggio sul ghiaccio Roma 2022: le più belle nella Capitale

Tante sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma al chiuso e all’aperto: un’occasione di svago per grandi e piccini durante le festività natalizie

Con l’arrivo delle festività natalizie Roma offre tante opportunità di divertimento per grandi e per piccini: villaggi di Natale, attrazioni, luminarie, mercatini e le immancabili piste di pattinaggio sul ghiaccio sia al chiuso che all’aperto.

Nella Capitale è possibile trovare piste di pattinaggio sul ghiaccio in diversi quartieri e zone: dal centro alla periferia, nei centri commerciali o in grandi spazi limitrofi a luoghi culturali molto noti.

Ma quali sono le più emozionanti e dove portare i bambini o dove trascorrere una giornata emozionante e di puro divertimento con i propri amici?

Ecco l’elenco delle Piste di Pattinaggio 2022/2023 sul ghiaccio aperte a Roma:

Regno del Ghiaccio a Cinecittà World

Fino all’8 gennaio 2023

Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia. Qui potete divertirvi con quattro attrazioni: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Scivolone, multipista per sfidare gli amici in divertenti discese a bordo di gommoni per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo e Palle di neve, il playground invernale per arrampicarvi su morbide montagne bianche e scatenare battaglie di neve con i vostri.



The Christmas Village

Nuovo Tuscolo Sporting Club, via della Batteria di Porta Furba, 29

Dal 3 al 18 dicembre 2022

Pattinate nel mondo di Arendelle, sulla Pista di Pattinaggio realizzata in ghiaccio ecologico che offre la stessa sensazione di una pattinata classica.



Christmas World a Villa Borghese

c/o Viale del galoppatoio, angolo Piazzale delle Canestre

Dal 3 dicembre all’8 gennaio

La magia del Natale per la prima volta a Villa Borghese con spettacoli, live, performance e parate con oltre 700 artisti coinvolti. La grande pista di pattinaggio a tema New York, per volteggiare sotto il ponte di Brooklyn.



Un magico Natale al Luneur Park

Via delle Tre Fontane

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Indossate i pattini e lanciatevi in una coinvolgente sfida all’ultimo axel. La Pista di Pattinaggio in ghiaccio ecologico più divertente di Roma vi aspetta per volteggiare con tutta la famiglia, trottolare con gli amici, piroettare tra pinguini e orsetti polari.

Zoo in Pista a Zoomarine

Via Zara – Torvaianica (Pomezia)

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Torna la magnifica pista di pattinaggio di Zoomarine.