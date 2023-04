Pasquetta, 25 Aprile e 1° Maggio: torna la campagna PicNic sì – Rifiuti no. Ecco le regole da seguire

Pronto il piano per affrontare le Feste di Primavera. Il Parco in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, i Municipi VII e VIII, l’AMA, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e soprattutto decine di Volontari per la Bellezza, ha preparato un piano per l’accoglienza delle migliaia di romani e non che si riverseranno nelle varie aree del Parco per festeggiare secondo tradizione.

Perché tutto vada per il meglio sarà ovviamente fondamentale la collaborazione di tutti. Le regole sono poche, una di queste è fondamentale i rifiuti vanno portati FUORI dal Parco e inseriti nei cassonetti della differenziata. Ecco le regole nel dettaglio:

1 I barbecue devono essere rialzati da terra di almeno 30 cm;

2 Distanza minima dai monumenti 10 m, per non rovinare le strutture con i fumi;

3 Distanza minima dalle alberature 10 m, l’ombra è bella ma non per cucinare;

4 Monumenti e alberi non devono essere usati come tavoli e tanto meno come palestre per l’arrampicata;

5 Lasciare tutto pulito (così facendo contribuirete alla manutenzione del Parco);

6 I rifiuti vanno differenziati, portati fuori dal Parco e inseriti dentro agli appositi cassonetti

7 In Caffarella i barbecue possono essere accessi solo nell’area indicata con apposita segnaletica

Agli ingressi delle aree pubbliche i Volontari per la Bellezza distribuiranno buste per i rifiuti e mappe per localizzare i cassonetti e durante la giornata sensibilizzeranno tutti i presenti al rispetto delle regole.

AMA ha previsto per le tre giornate il rafforzamento della raccolta a fine pomeriggio per portare via ciò che sarà rimasto fuori dai cassonetti.

La Polizia Municipale controllerà gli ingressi per evitare i parcheggi selvaggi che possono mettere a rischio la sicurezza in caso si emergenza.

Per rafforzare l’organizzazione il Presidente del Parco ha emesso un’ Ordinanza specifica per il Parco degli Acquedotti in cui l’accensione dei barbecue sarà ammessa solo ed esclusivamente in queste tre giornate di Festa, per tutto il resto dell’anno vige il divieto di accensione di qualsiasi fuoco come prescritto dalle normative sui Parchi Nazionali e Regionale e come da Regolamento del verde del Comune di Roma che riguarda tutte le aree del Parco, tranne quella individuata per tale uso nella Valle della Caffarella.

La Polizia Municipale sarà presente in forze per impedire il parcheggio selvaggio lungo via Lemonia, viale Appio Claudia e lungo l’Appia Antica. Il tavolo di coordinamento ha specificatamente richiesto estrema severità. A questo link è possibile individuare i parcheggi autorizzati più vicini agli ingressi del Parco.

ricordiamo che parcheggiare selvaggiamente impedisce spesso il passaggio ai mezzi di soccorso.

Scarica il Manifesto

Dove trovo i cassonetti valle della Caffarella

Dove trovo i cassonetti Acquedotti

Dove trovo i cassonetti Torfiscale

Dove trovo i cassonetti Tormarancia

Divieto arrampicata