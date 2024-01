Nel colorito linguaggio romano, esistono espressioni che possono disorientare chi non è abituato al dialetto locale. Una di queste è sicuramente “fare i buffi”, frase che assume un significato del tutto particolare nella Capitale d’Italia.

Leggi anche: — Sai perchè si dice ‘Non c’è trippa per gatti’? Ecco cosa c’entra il bilancio del Comune di Roma >>

La parola “buffo”, secondo la Treccani, ha un’accezione generale che rimanda a qualcosa di “comico, divertente, goffo, ridicolo” o anche “bizzarro, curioso, grottesco, insolito, singolare, strambo, strano.” Tuttavia, a Roma, l’espressione “fare i buffi” si tinge di un’ombra molto più seria e specifica.

“Fare i Buffi”: un’espressione con un significato nascosto

A Roma, il termine “buffo” al plurale, ovvero “buffi”, può generare equivoci tra chi, quindi, non conosce bene il dialetto. Questa espressione racchiude infatti un’accezione decisamente più negativa: “fare i buffi”, “avere dei buffi” o “essere pieni di buffi” sono modi di dire utilizzati per parlare di “debiti”. Viene spesso impiegata per descrivere la condizione finanziaria di qualcuno, specialmente quando si allude a un individuo che deve dare dei soldi o ha delle situazioni di prestito non rimborsato.

Shutterstock

L’origine di questo curioso legame tra “buffi” e “debiti” rimane, però, avvolta nel mistero. Una teoria propone l’origini di questa definizione con l’espressione francese di metà Ottocento “faire pouf”, che significa “andarsene senza pagare”. Un’altra ipotesi suggerisce, invece, un’associazione con il rumore prodotto dai tagliaborse a Venezia nel momento in cui colpivano le loro vittime.

Nonostante le sue radici incerte, questa espressione è un chiaro esempio di come il linguaggio e la cultura di una città possano evolversi in modi sorprendenti e unici, arricchendo il patrimonio dialettale con sfumature che solo i veri romani possono pienamente comprendere e apprezzare.

Forse, per non avere problemi, sarà meglio non farvi dare dei “buffoni” a Roma o nel centro Italia!