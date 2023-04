Pasqua e Pasquetta ancora da organizzare? Ecco cosa fare se siete a Roma: 5 eventi da non perdere assolutamente

Alla vigilia della Pasqua 2023 c’è ancora chi non ha deciso cosa fare: un pranzo in famiglia o tra amici? Un viaggio o una gita fuoriporta? Qualcuno non perderà occasione di trascorrere del tempo con le persone più care, i romani fuggiranno dalla Capitale o passeranno una giornata tra le vie della città eterna a visitare luoghi inesplorati? Sono tanti gli eventi da seguire a Roma organizzati ad hoc per Pasqua e Pasquetta, scopriamo quali sono i più gettonati.

Pasqua e Pasquetta a Roma, gli eventi da seguire

Gli eventi da non perdere nella Capitale sono:

Pasqua nei musei : l’iniziativa è stata promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In questi giorni il Sistema Musei di Roma Capitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della MIC Card, sarà possibile partecipare a eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d’ingresso al museo.

A Roma non ci si annoia mai, e tu cosa hai scelto di fare?

