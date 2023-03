AQUALUNAE (Prati)



MENU DEGUSTAZIONE DI PASQUA

Per il giorno di Pasqua, Emanuele Paoloni, chef di Aqualunae, ha ideato un menu degustazione per il pranzo e per la cena. Si inizia con il Benvenuto dello chef, la degustazione di olio pluripremiato e sali dal mondo. A seguire Carpaccio di avocado, soffice agli asparagi e fondente d’uovo, Tortelli con la corallina nel cuore, fave e zafferano. Si prosegue con Carnaroli cascina Oschiena mantecato al Syrah con battuto d’agnello, caviale e carciofi e Surf and turf: Roast Beef d’anatra, Gamberone con cavolo nero farcito alla greca. Si chiude in dolcezza con Dolceluna: spagna al cacao, caramello salato, crema alla gianduia e nocciole. (Costo a persona € 83 e wine pairing a € 32).

Aperto a Pasquetta con il menu alla carta.

È consigliata la prenotazione.



Contatti

Aqualunae

Piazza dei Quiriti 19/20 – Roma

Tel: 06 31076456

www.aqualunaebistrot.com





CUOCO E CAMICIA (Monti)



DOLCE SPECIAL

Cuoco e Camicia, un ristorante di 125 mq di 30 posti a sedere a cui si aggiungono quelli del dehors ai piedi della scalinata di via Monte Polacco, nel corso degli anni si è confermato un punto di riferimento del quartiere Monti. Il ristorante dello chef Riccardo Loreni e della sommelier e socia Elisa Prifti, sarà aperto a cena il giorno di Pasqua e chiuso a Pasquetta. Si potrà degustare il menu alla carta in cui saranno presenti anche dei piatti simbolo del periodo pasquale, come ad esempio l’Agnello con i carciofi. Special di Pasqua sarà il dolce: la Pastiera con sorbetto al mandarino.



Prenotazioni online sul sito: www.cuocoecamicia.it



Contatti

Cuoco&Camicia

Via di Monte Polacco 2/4 – Roma

Tel: 06 88922987

www.cuocoecamicia.it





FREZZA, CUCINA DE COCCIO (Centro)



PASQUA NEL CENTRO DI ROMA CON PIATTI DEDICATI

Per Pasqua, Frezza Cucina de Coccio, il nuovo ristorante dell’attore Claudio Amendola, propone dei piatti studiati ad hoc oltre al menu alla carta. Tra i piatti del giorno dedicati alla Pasqua ci sarà la Lasagna ai carciofi, la Coratella, l’Abbacchio con le patate e i dolci pasquali. Un’occasione unica per trascorrere una Pasqua romana nel cuore della città, a due passi da via del Corso.



Contatti

Frezza – Cucina de Coccio

via della Frezza, 64 – Roma

Tel: 06 70452605





L’OSTE AI BANCHI (Centro)



PASQUA E PASQUETTA DALL’OSTE

Il ristorante della chef Maria Luisa Zaia, dell’oste Massimo Pulicati e del sommelier Marco Scarafoni per il giorno di Pasqua a Pasquetta propone un menu degustazione tipico. Si inizia con l’Antipasto dell’Oste composto da corallina, cestino di parmigiano, misticanza, uova sode e pizza pasquale. Si prosegue con le Fettuccine al ragù e l’Abbacchio con le patate, per chiudere poi con la Colomba e l’imperdibile crema Maria Luisa ( prezzo 45 euro vini esclusi). I piatti pasquali sono disponibili anche alla carta.



Contatti

L’Oste ai Banchi

Via dei Banchi Vecchi 140 – Roma

Tel: 06 87 65 6724 – 333.3900984

www.losteaibanchi.it





NUMA AL CIRCO (Circo Massimo – Aventino)



PASQUA E PASQUETTA CON PIATTI SPECIAL

I sapori della tradizione pasquale trionfano nei piatti del ristorante Numa al Circo. La grande attenzione alla scelta di prodotti di qualità e all’offerta di piatti autentici e privi di orpelli, caratterizzano l’offerta del ristorante dello chef executive Davide Cianetti, anche nel periodo pasquale. Oltre ai piatti alla carta, Cianetti propone alcune specialità per la Pasqua e la Pasquetta come ad esempio: la Lasagna bianca con carciofi, l’Agnello al forno con le patate, le Costolette d’agnello fritte e le Puntarelle. A chiudere i gustosi dolci della tradizione di Pasqua. Immancabile la tipica colazione pasquale con la pizza al formaggio, la coratella, il casatiello, le uova e la corallina.



È consigliata la prenotazione.



Contatti

Numa al Circo

Viale Aventino, 20 – Roma

Tel: 06 64420669

www.numaalcirco.it



HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO (Centro)



PASQUA CON I PIATTI TIPICI ROMANI

Per il giorno di Pasqua e Pasquetta, Hosteria Grappolo d’Oro – locale tipico di cucina romana vicino Campo dei Fiori – inserirà in menu dei piatti tipici, nel pieno rispetto della tradizione del territorio. Imperdibile l’Antipasto pasquale composto da una serie di preparazioni abbinate a salumi e formaggi: uova, corallina, coratella e pizza al formaggio. Lo chef Antonello Magliari preparerà per la Pasqua i Ravioli fatti in casa ripieni di carciofi alla gricia. Immancabile sulle tavole capitoline la Coratella con i carciofi, una celebrazione del quinto quarto. Come dolce pasquale da Grappolo d’Oro si potrà assaporare la Crostata ricotta e visciole e i Maritozzi della Quaresima, i morbidi panini con l’uvetta che, secondo la tradizione, venivano consumati durante il periodo quaresimale e che i fidanzati offrivano alle future spose con all’interno l’anello di fidanzamento.



Contatti

Hosteria Grappolo D’Oro

Piazza della Cancelleria, 80 – Roma

Tel: 06 6897080

www.hosteriagrappolodoro.it



MALEDETTI TOSCANI (Prati)



LA PASQUA IN ZONA PRATI CON PIATTI SPECIALI

I Maledetti Toscani, la trattoria di Giacomo e Marco nel cuore di Prati, oltre al menu alla carta ispirato alla cucina toscana, per Pasqua propone dei fuori menu tipicamente pasquali. Tra gli antipasti si possono trovare i Carciofi fritti e la Coratella, tra i secondi l’Agnello al forno con patate, non mancheranno i dolci tipici pasquali. Un posto ideale per festeggiare la Pasqua in famiglia, grazie all’ampia sala interna, e se la temperatura primaverile lo permette, è possibile godere anche dell’ampio dehors esterno.



Contatti

Maledetti Toscani

Via Monte Pertica 45, 00195 – Roma

Tel. 06 37513860

maledettitoscaniroma88@gmail.com





MUORZ BURGER (Trieste)



PASQUA LIMITED EDITION CON “EASTER EGG BURGER”

La dark kitchen napoletana specializzata in burger e pizza napoletana, lancia la “Pasqua – Limited Edition” con un burger dedicato a questa festività. Arriva l’Easter Egg Burger: pancia di maialino nero casertano aromatizzata e cotta a bassa temperatura, guanciale croccante, piselli e maionese all’uovo sodo. Lo special sarà disponibile fino al 16 aprile e potrà essere ordinato esclusivamente da loro tramite asporto o consegna a domicilio. Per ordinare è possibile andare sul sito www.muorburger.com oppure chiamare il numero 06 89415326.



Contatti

Muorz Burger

Via Collalto Sabino 13 – Roma

www.muorzburger.com



OSTERIA FRATELLI MORI (Piramide)



PASQUA E PASQUETTA CON PIATTI SPECIAL

Per il giorno di Pasqua e Pasquetta, Alessandro e Francesco Mori propongono dei fuori menu legati alla tradizione pasquale. Oltre al menu alla carta, domenica 9 e lunedì 10 aprile si potranno trovare: l’Antipasto tipico pasquale con la torta al formaggio, la corallina, la frittatina agli asparagi e la coratella con i carciofi. Come primo si possono gustare gli Gnocchi fatti in casa con sugo di castrato e come secondo il tipico Abbacchio al forno. Un’occasione unica per festeggiare la Pasqua con i piatti della tradizione a pochi passi da Piramide.



Contatti

Osteria Fratelli Mori

via dei Conciatori, 10 – Roma

Tel: 331/3234399

www.osteriafratellimori.it





QUEEN MAKEDA (Gazometro)



BRUNCH DI PASQUA E GRIGLIATA NO STOP A PASQUETTA

Per Pasqua Queen Makeda propone un brunch speciale con menu dedicato. Domenica 9 aprile dalle 11:30 si inizia dal buffet no limit con alcuni dei grandi classici pasquali della tradizione italiana, tra questi non possono mancare la coratella, la corallina, pizza al formaggio, casatiello, salumi e formaggi, uova sode, porchetta, frittata di asparagi e mentuccia e verdure. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra lasagna al ragù, pollo alla cacciatora, costolette di agnello fritto e carciofi, crespella vegetariana. Per concludere con una selezione di dolci pasquali (costo 30 euro a persona con acqua e caffè inclusi).



Per i più piccoli è disponibile il Menu Kids composto da un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo, hamburger e hot dog, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta (costo 15 euro a bambino). Area kids con animazione. Prenotazione obbligatoria.



LA GRIGLIATA DI PASQUETTA

Lunedì 10 aprile dalle 12:30 in poi si accende la griglia del Queen Makeda. Antipasti al buffet illimitati, grigliata di carne no stop (agnello, maiale e manzo) accompagnati da purè romano, cicoria ripassata e vignarola. Per concludere una selezione di dolci pasquali (costo 30 euro a persona con acqua e caffè inclusi).



Per i più piccoli è disponibile il Menu Kids che si compone di un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo, hamburger e hot dog, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta (costo 15 euro a bambino). Area kids con animazione. Prenotazione obbligatoria.



Contatti

Queen Makeda International Comfort Food & Refreshing Drink

Via Francesco Negri, 9

Tel: 06 5759608

www.queenmakeda.it





TERRA LA GRIGLIA BY EATALY (Ostiense)



PASQUETTA CON QUATTRO GRIGLIATE SPECIALI DI CARNE, PESCE E VERDURE

Nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, il ristorante Terra La Griglia by Eataly al secondo piano di Eataly Roma, resterà eccezionalmente aperto con quattro grigliate speciali per tutti i gusti, pensate appositamente per l’occasione. Per gli amanti della carne si può scegliere la Grigliata del macellaio: bombette pugliesi, salsiccia sale e pepe, capocollo di maiale, arrosticini di ovino, scottadito d’agnello, rustichella di pollo alle erbe con contorno di verdure alla brace; oppure la Grigliata di Costata: costata di manzo della macelleria di Eataly da 1000/1200gr con contorno di verdure alla brace. Chi preferisce il pesce può scegliere la Grigliata di mare: calamari, gamberoni, filetti di orata, trancio di tonno, mazzancolle con contorno di verdure alla brace. Non manca anche un’offerta vegetariana con la Grigliata di verdure: radicchio, cipolla rossa di Tropea, pannocchia, patate bio, pomodori, peperoni gialli e rossi.

Per prenotare: https://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/ristoranti/ristorante-terra-roma



WANM, CHE PIZZA (Trieste)



ARRIVA LA PIZZA “CASATIELLO MANIA”

La dark kitchen napoletana specializzata in burger e pizza napoletana, lancia la “Pasqua – Limited Edition” con una pizza dedicata a questa festività. Ispirandosi alla tradizione tipica pasquale napoletana, arriva la Casatiello Mania: fior di latte di Agerola, guanciale croccante e all’uscita uovo sodo, tarallo napoletano sbriciolato e basilico. Lo special sarà disponibile fino al 16 aprile e potrà essere ordinato esclusivamente da loro tramite asporto o consegna a domicilio. Per ordinare è possibile andare sul sito www.muorburger.com oppure chiamare il numero 06 89415326.



Contatti

WANM CHE PIZZA

Via Collalto Sabino 13 – Roma

www.wanmpizza.com