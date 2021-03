Pasqua delivery a Roma

ALFREDO ALLA SCROFABOX DI PASQUA A CASA TUAIl ristorante Alfredo alla Scrofa insieme allo chef Mirko Moglioni ha creato una special box composta da piatti […]

ALFREDO ALLA SCROFA

BOX DI PASQUA A CASA TUA

Il ristorante Alfredo alla Scrofa insieme allo chef Mirko Moglioni ha creato una special box composta da piatti tipici pasquali da consumare direttamente a casa. Si inizia con un Antipasto pasquale composto da un misto di salumi, pizza cresciuta e torta al formaggio. Si prosegue con il tipico Agnello brodettato con le fave e si conclude in dolcezza con la Pastiera con crema al limone.

Il prezzo della box per due persone è di 80 euro e può essere prenotata entro il 26 marzo chiamando il numero 06 68806163. Consegna delivery (costo 10 euro) o take away.

DAO CHINESE RESTAURANT

FESTA DEGLI ANTENATI QĪNGMÍNG JIÉ

Il 4 aprile, piatti antichi e storie popolari si intrecciano in occasione della festa degli antenati Qīngmíng jié. Il ristorante Dao Chinese Restaurant per rendere omaggio a questa antica ricorrenza realizza i Qīngtuán, i tipici ravioli di farina di riso glutinoso e succo di artemisia (Ài cǎo) e celebra la tradizione culinaria cinese con il menù degustazione “Huígù guòqù” Sguardo al passato da portar via, realizzato dallo chef Zhu Guangqiang.

Dao solo per la giornata del 4 aprile, preparerà questi tipici ravioli cotti al vapore dal colore verde disponibili in due versioni: salati ripieni di carne di maiale, tofu, verdure, germogli di soia ed erba cinese oppure dolci con all’interno la crema di sesam (una porzione da 2 pz a 9 euro).

Oltre a questa specialità, sul sito del ristorante Dao: www.daorestaurant.it/#menu si potrà acquistare anche il menù degustazione “”Sguardo al passato” dedicato alla tradizione culinaria cinese (costo 45 euro a persona – menu minimo per due persone).



Il delivery di Dao è attivo dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 21.00. Il take away è attivo dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 21.00, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 15.00; previsto uno sconto del 10% sul take away (lo sconto non è valido per i menu degustazione). Gli ordini possono essere effettuati entro un raggio di 5 km dal ristorante, chiamando il numero 06.87197573 (la consegna ha un costo di 5 euro; consegna gratuita per ordini superiori a 70 euro).

EATALY ROMA

LA TRADIZIONE ROMANA A TAVOLA NELLA BOX DI PASQUA

Per il giorno di Pasqua, Roberto Cotugno, Executive Chef di Eataly Roma, ha ideato una box d’asporto speciale con all’interno i prodotti e i piatti della tradizione romana (costo 38,00 euro). Un menu completo, per una persona, dall’antipasto al dolce: si inizia con la Corallina romana San Rocco, le fave fresche, il Pecorino romano Cibaria e la Torta al formaggio della panetteria. A seguire la Lasagna ai carciofi del Pastificio Secondi, l’ “Agnello IGP del centro Italia” al forno con patate e carciofi e una porzione di Pastiera napoletana.

La box può essere prenotata online e ritirata tra le ore 10.00 e le ore 20.00 di sabato 3 aprile presso la Gastronomia al 1° piano. In omaggio una bottiglia di vino laziale per ogni due box ordinate.



La box di Pasqua può essere ordinata al seguente link:

https://www.eataly.net/it_it/il-pranzo-di-pasqua-special-box-2021-04-03-10739

PROLOCO TRASTEVERE

LA COLAZIONE DI PASQUA IN UNA BOX

Per le feste pasquali Proloco Trastevere ha realizzato la Box Colazione di Pasqua, una tipica usanza romana che prevede durante la mattina di Pasqua, la degustazione di salumi e formaggi.

All’interno ci saranno oltre i prodotti, le istruzioni per l’uso e le ricette per rifare a casa le proposte per Pasqua.

La box contiene: il casatiello di casa Proloco con corallina di Mangalitza e provolone di Formia, la rarissima Corallina di Mangalitza 500g, il polpettone ripieno di erbe selvatiche, il guanciale di filiera dol, l’uovo sodo bio da allevamento a terra, il carciofo di Ladispoli ripieno di pane di Lariano e pecorino, in salsa verde homemade, gli ovetti artigianali di cioccolato finissimo 500g circa, la Pastiera di casa Proloco con soli prodotti laziali, una bottiglia di Cassandra vino rosso biologico IGT Lazio – Azienda Agricola Villa Caviciana.Due formati:

Per 2 persone €60

Per 4 persone € 120

È necessaria la prenotazione al numero 06 45596137 o sul sito www.prolocotrastevere.it entro la giornata del 1 aprile e il ritiro e la consegna entro sabato 3 aprile alle 18:00