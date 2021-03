ALFREDO ALLA SCROFA BOX DI PASQUA A CASA TUA

Il ristorante Alfredo alla Scrofa insieme allo chef Mirko Moglioni ha creato una special box composta da piatti tipici pasquali da consumare direttamente a casa. Si inizia con un Antipasto pasquale composto da un misto di salumi, pizza cresciuta e torta al formaggio. Si prosegue con il tipico Agnello brodettato con le fave e si conclude in dolcezza con la Pastiera con crema al limone.

Il prezzo della box per due persone è di 80 euro e può essere prenotata entro il 26 marzo chiamando il numero 06 68806163. Consegna delivery (costo 10 euro) o take away.