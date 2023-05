Questa sera all’Olimpico di Roma avrà luogo l’evento tanto atteso: l’atto finale della Coppa Italia con la partita Fiorentina- Inter

Il giorno tanto atteso è arrivato: il 24 maggio 2023 alle ore 21 avrà luogo un evento che potrà cambiare le carte in tavola nel mondo del calcio. Sarà giocata la partita Fiorentina-Inter per la Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Tutti i dettagli su dove è possibile vederla in tv.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv?

L’atto finale della Coppa Italia si terrà questa sera allo Stadio Olimpico. Chi non ha avuto la possibilità di comprare i biglietti o chi non è tifoso di nessuna delle due squadre, ma è curioso di seguire il match, potrà farlo su Canale 5 o su Mediaset Infinity, sito Sport Mediaset.

L’occasione giusta per la Fiorentina

La Coppa Italia è iniziata lo scorso 30 luglio con il turno preliminare ed ora vede protagoniste del round finale la Fiorentina e l’Inter. Per la squadra toscana, tale evento potrebbe essere l’occasione per tornare a vincere un trofeo dopo ventidue anni di attesa. La squadra ha piano piano eliminato Sampdoria, 1-0 interno, Torino, 2-1 interno, Cremonese, 2-0 esterno e pareggio interno a reti inviolate.

Qualora vincesse, la Fiorentina si porterebbe a casa il trofeo per la settima volta nella sua storia, raggiungendo il Napoli e la Lazio al quarto posto tra le squadre più titolate nella storia.

Adesso la aspetta la sfida più grande, riuscirà a vincere l’Inter?

L’inter riuscirà a fare il bis?

I nero azzurri, invece, potrebbero fare il bis. Infatti, anche l’anno scorso hanno vinto la Coppa Italia dopo undici anni di attesa. Nell’edizione 2021/2022 hanno gareggiato contro la Juventus.

La squadra ha iniziato il percorso con gli ottavi di finale e nel corso , superando Parma, 2-1 dopo i tempi supplementari, l’Atalanta, 1-0 interno, la Juventus, 1-1 a Torino e vittoria per 1-0 a Milano.