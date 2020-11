Siete alla ricerca del panettone più buono da acquistare a Roma? Provate al Panificio Nazzareno a Ponte Milvio: è un vero must

Se il Natale avesse un sapore e un odore sarebbero certamente quelli di un buon panettone, il dolce delle feste per eccellenza. Morbido, fragrante e soprattutto artigianale, proprio quello che si sforna in questo festoso periodo al Panificio Nazzareno, a Roma. Chi si trova di passaggio nei pressi di Ponte Milvio, in questi giorni, non potrà evitare di essere sedotto dai profumi che esala questo laboratorio, in cui si lavora alacremente per offrire ai romani i tradizionali prodotti delle festività. E una volta entrato, l’assaggio è d’obbligo: il palato non resterà deluso.

Panificio Nazzareno: il panettone fresco artigianale

È una lunga storia di passione e impegno, quella racchiusa tra le mura del civico 35 del Piazzale di Ponte Milvio, dove si sono succedute generazioni di mastri fornai e pasticceri. Un luogo in cui ogni prodotto, dolce o salato, arriva in forno dopo essere stato preparato da mani sapienti e laboriose, che impastano col cuore oltre che con le dita.

A ridosso del Natale, poi, proprio come nel laboratorio di giocattoli di Babbo Natale, al Panificio Nazzareno l’operosità aumenta, per preparare i dolci tipici del periodo più gioioso dell’anno. Un lavoro che inizia ancor prima di impastare: l’accurata selezione delle materie prime garantisce, infatti, eccellenza e qualità.

Si parte dal panettone fresco artigianale, declinato nella sua versione classica e in altre golose varianti. Gli ingredienti dell’impasto? Farina, burro belga, uova, zucchero, lievito madre, uvetta e arancia candita. La particolarità di questo dolce è che contiene solo aromi naturali al 100% come scorza di arance, di limoni, bacche di vaniglia e che è realizzato esclusivamente con lievito madre. Annotate: sarà disponibile anche nella versione solo uvetta, senza frutta candita.

Panificio Nazzareno: il panettone artigianale diventa goloso

Oltre al panettone classico per chi ama seguire la tradizione, il Panificio Nazzareno offre una gamma di golose varianti che sapranno conquistare anche i clienti più viziosi, che non rinunciano a sapori più corposi. Vi sfidiamo a resistere davanti al panettone al cioccolato fondente Valrhona, ad esempio: preparato con farina, burro belga, uova, zucchero, lievito madre, cioccolato fondente Valrhona e arricchito con glassa al cioccolato fondente con perle croccanti e scaglie di cioccolato fondente all’interno. Un tripudio di dolcezza!

Da provare anche il panettone Nazzareno (Ingredienti: farina, burro belga, uova, zucchero, lievito madre, cioccolato fondente, arancia) glassato alle mandorle con farina di mandorle, arancia candita al miele e cioccolato Valrhona.

Poi, da non sottovalutare il gusto dei panettoni speciali: con The verde Matcha e albicocca, con cioccolato fondente Vahlrona e rum agricolo, con cioccolato bianco Vahlrona e limoncello. Infine, il panettone salato: con pecorino di grotta e pomodori secchi, ideale da gustare come aperitivo o accompagnamento al pasto.

Tutti i panettoni avranno al massimo un mese di scadenza, ci tengono a precisare i proprietari, perché una cosa naturale non può durare molto di più.

Ma al Panificio Nazzareno, non potevano mancare gli altri tipici dolci del Natale: il morbido pandoro artigianale, gli alberi di cioccolato fondente Valrhona e i tradizionali torroni morbidi e duri di cioccolato Valrhona, al gusto di mandorle, nocciole e pistacchio.

Insomma, un’offerta ricca e varia tra cui scegliere sia per se stessi che per fare un gradito regalo. Un motivo in più per acquistare un panettone del Panificio Nazzareno? Il Bollo Adesivo contenente la Certificazione, corredata dalla espressione “Certificato da Re Panettone- Lievitato senza aggiunta di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471)”, l’unico controllo qualità veramente effettivo che abbiamo in Italia, ad ora, per distinguere il vero prodotto artigianale.

INDIRIZZO E INFO

Panificio Nazzareno

Piazzale di Ponte Milvio, 35, 00191 Roma

http://www.panificionazzareno.it/

Pagina Facebook