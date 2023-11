Palazzo Madama a Roma: storia, origine del nome e curiosità sullo storico edificio situato al centro della città eterna

Palazzo Madama di Roma è un edificio storico che risale al XV secolo ed è attualmente la sede del senato della Repubblica. Nonostante sia molto conosciuto nessuno sa l’origine del suo nome o la sua storia, scopriamo, dunque, tutti i dettagli e curiosità al riguardo.

Palazzo Madama Roma, perché si chiama così?

Il Palazzo Madama prende tale nome perché fa riferimento a Margherita d’Austria che tutti chiamavano con l’appellativo “la Madama“. Era la moglie di Alessandro de’Medici, proprietario dell’edificio, che, una volta rimasta vedova, lo ereditò. Era il 1537.

Palazzo Madama Roma, la storia

Nel 1478 i monaci dell’Abbazia Imperiale di Farfa lasciarono il terreno dove è situato il palazzo Madama con lo scopo di dare asilo ai pellegrini francesi che venivano in visita a Roma.

Successivamente il tesoriere del Papa, il vescovo di Chiusi, acquistò l’intera zona conosciuta come Piazza Lombarda e vi costruì l’edificio. Poco dopo il palazzo passò alla famiglia Medici che iniziò alcuni lavori di ristrutturazione. Il Cardinale Giovanni de’ Medici si stabilì qui in affitto per poi decidere di comprare la struttura, pagandola a rate. A seguire, il palazzo passò sotto il controllo di Giulio De Medici, poi di Alessandro e poi ancora della moglie da cui ha preso il nome attuale.

Il suo massimo splendore risale alla metà del settecento con Violante di Baviera, ultima discendente della famiglia De Medici. Il palazzo divenne la sede dell’Arcadia, accogliendo artisti e poeti da ogni angolo d’Italia e d’Europa.

Nella seconda metà del Settecento, però, il Palazzo Madama passò ai Lorena e successivamente a Papa Benedetto XIV che lo rese un edificio pubblico dello Stato Pontificio. In quel periodo avvennero lavori di ampliamento e fu realizzato il secondo cortile.

Più tardi la struttura divenne sede della polizia di Roma e gli uffici del tribunale. Nel 1871, invece, ospitò per la prima volta la riunione del Senato della Repubblica d’Italia.

Chi ha sede nel Palazzo Madama ?

Attualmente a Palazzo Madama a Roma hanno sede l’Aula, alcuni Gruppi parlamentari, gli uffici della Presidenza e del Segretariato generale e alcuni servizi ed uffici direttamente a contatto con l’attività parlamentare.

