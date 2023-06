Apre il 21 giugno con Massimo Lopez & Tullio Solenghi l’ottava edizione della rassegna di musica e teatro al Teatro Romano del Parco Archeologico di Ostia. Annunciati grandi artisti della scena italiana e internazionale che animeranno il palcoscenico fino alla fine di settembre

Il 21 giugno si apre l’ottava edizione della rassegna Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno, organizzata del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.

Annunciati grandi artisti della scena italiana e internazionale che animeranno il palcoscenico del Teatro Romano con spettacoli di musica e teatro fino alla fine di settembre.

Come sottolinea Alessandro D’Alessio, Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica: “Giunti al 101mo anno di utilizzo in età contemporanea – quasi senza soluzione di continuità dal 1922 – del teatro romano di Ostia Antica, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, per me e per il Parco che mi onoro di dirigere, potervi ospitare la rassegna di spettacoli organizzata anche quest’anno in collaborazione con il Consorzio Antico Teatro Romano. Un ricchissimo programma quello degli eventi in calendario, che ha preso di fatto il via con il concerto di Niccolò Fabi e che proseguirà fino a settembre con le esibizioni di artisti di rilevanza nazionale e internazionale del calibro di Lopez e Solenghi, Tony Hadley, Steve Hackett, Alice, Damien Rice, Andrea Perroni, Robert Plant, Andrea Pennacchi (solo per citarne alcuni) e molti altri. Una stagione, anche questa del 2023, decisamente densa e viva insomma, e che senza falsa modestia riteniamo all’altezza delle migliori “programmazioni” antiche! Vi aspettiamo dunque numerosi a Ostia per condividere emozioni e sensazioni che solo uno scenario come quello del “nostro” glorioso teatro sa ancora dare al pubblico.”

L’apertura del festival è affidata alla coppia Massimo Lopez & Tullio Solenghi insieme alla Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio e proseguirà il 22 giugno con il violinista elettrico italiano crossover Andrea Casta accompagnato dal dj e sound designer IVANIX e dal chitarrista Paolo Zanetti.

Domenica 25 giugno è la volta di una delle voci più autorevoli del pop, Tony Hadley nel concerto Mad About you, in compagnia della The Fabulous TH Band e della straordinaria orchestra Bruno Maderna, diretta dal M° Danilo Rossi.

Il 27 giugno lo showcase a ingresso gratuito di Rkomi, uno degli artisti più amati del momento: per partecipare è necessario inviare una mail eventi@armosia.com.

Il 29 giugno Cinema In Chorus – Memorial Ennio Morricone: 200 coristi provenienti da 20 cori della regione, insieme all’Orchestra Xylon del M° Paolo Matteucci, tutti riuniti per celebrare il grande compositore.

Densissima la programmazione del mese di luglio: si parte il 1° con La fine del mondo, il nuovo spettacolo teatrale del popolare comico Andrea Perroni, poi il 3 luglio (dalle ore 16) con Gio Evan e la seconda edizione di EVANLAND, il Festival Internazionale del Mondo Interiore e il 4 con Barbascura X, il chimico, divulgatore scientifico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore TV, con il suo Amore Bestiale Tour.

Il 5 luglio sarà la volta di Kim Gordon, la co-fondatrice dei leggendari Sonic Youth, con il live No Home Record accompagnata dalla sua esplosiva band tutta al femminile. Il 7 luglio torna a Il Mito e il Sogno, dopo il successo di 5 anni fa, Damien Rice considerato in tutto il mondo uno dei più grandi cantautori del nostro tempo.

E ancora musica: l’8 luglio con il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett; l’11 con Lindsey Stirling l’apprezzata violinista, compositrice e ballerina statunitense; il 12 con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello Eri con Me – Alice Canta Battiato; il 14 Beatles Symphony e il 19 luglio (la data è sold out, si replica il 31 luglio) il sassofonista disco di platino Jimmy Sax, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal M° Vincenzo Sorrentino per due concerti tra sonorità deep-house, funky ed electro.

Il 21 il concerto di Amedeo Minghi e il 26 luglio quello di Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) con un eccezionale team di musicisti come Roberto Guarino e Andrea Valentini alle chitarre, Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria).

Per il teatro ricordiamo il 15 luglio Max Giusti con A tutto Max, il 28 Alessandro Di Carlo e il 29 Antonio Giuliani.

Il 30 luglio è la volta di Drusilla Foer con il suo recital Eleganzissima, accompagnata da Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti, alla chitarra classica, il suo leggendario manager e produttore Franco Godi.

Il 4 e 5 agosto – ultimi due spettacoli prima della ripresa di settembre – l’INDA, l’Istituto Nazionale Dramma Antico presenta al Teatro Romano di Ostia Antica Ulisse, l’Ultima Odissea, una creazione contemporanea originale ideata dal regista e coreografo Giuliano Peparini su libretto di Francesco Morosi.

Il 3 settembre la storica voce dei Led Zeppelin Robert Plant con Saving Grace, il progetto che vede sul palco anche Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro), con un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi”.

Il 7 settembre ancora musica con Nino D’Angelo che torna in scena con Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023 e, a seguire, due sere di teatro: l’8 settembre con la coppia storica della comicità pugliese Toti e Tata, ovvero Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, con Il Cotto e il Crudo e il 9 settembre con Andrea Pennacchi e il suo spettacolo Poiana e i suoi fratelli con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

Il 15 settembre il successo sul web, la vita di un trentenne, l’alternanza sul palco di monologhi, canzoni, personaggi di Tel chi Filippo lo spettacolo comico con Filippo Caccamo.

Chiuderà la programmazione di questa edizione, il 22 settembre, la specialissima versione de Il Flauto Magico di Mozart, opera interpretata dai bambini e dall’Orchestra di Europa Incanto, tutti diretti dal M° Germano Neri.

IL CALENDARIO

21 giugno: Massimo Lopez & Tullio Solenghi SHOW

22 giugno: Andrea Casta

25 giugno: Tony Hadley in “Mad About you”

27 giugno: Rkomi

29 giugno: Cinema In Chorus – Memorial Ennio Morricone

1° luglio: Andrea Perroni “La fine del mondo”

3 luglio: Gio Evan “EVANLAND”

4 luglio: Barbascura X “Amore Bestiale Tour”

5 luglio: Kim Gordon “No Home Record”

7 luglio: Damien Rice

8 luglio: Steve Hackett “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”

11 luglio: Lindsey Stirling

12 luglio: Eri con Me – Alice Canta Battiato

14 luglio: The Beatles Symphony

15 luglio: Max Giusti “A tutto Max”

19 luglio: Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra “Summer Tour 2023“ (sold out)

21 luglio: Amedeo Minghi

22 luglio: Lucio più Lucio. Omaggio a Dalla e Battisti

26 luglio: Michele Zarrillo

28 luglio: Alessandro Di Carlo “Matto vero”

29 luglio: Antonio Giuliani “Mayday… Summer”

30 luglio: Drusilla Foer “Eleganzissima”

31 luglio: Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra “Summer Tour 2023“

4 e 5 agosto: I.N.D.A.presenta “Ulisse, l’Ultima Odissea” di Giuliano Peparini. Libretto di Francesco Morosi.

3 settembre: Robert Plant feat. Suzi Dian “Saving Grace”

7 settembre: Nino D’Angelo “Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023”

8 settembre: Toti e Tata “Il Cotto e il Crudo” con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

9 settembre: Andrea Pennacchi “Poiana e i suoi fratelli”

15 settembre: Filippo Caccamo “Tel chi Filippo”

22 settembre: Europa Incanto “Il Flauto Magico”

TEATRO ROMANO / OSTIA ANTICA FESTIVAL 2023 – “IL MITO E IL SOGNO – VIII EDIZIONE”

PARCO ARCHEOLOGICO – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA – ROMA

INIZIO SPETTACOLI: ORE 21.15 | APERTURA BOTTEGHINO: ORE 18.30

PREVENDITE: Ticketone.it

INFO GENERALI: https://www.ostianticateatro.it – info@ostianticateatro.it

Foto ufficio stampa Fabiana Manuelli e Maurizio Quattrini