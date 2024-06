A Roma è facile imbattersi in espressioni e modi di dire un po’ bizzarri, ma che riescono allo stesso tempo, a farci riflettere circa la nostra storia e i nostri valori.

Nonostante la parlata romana non sia di difficile comprensione rispetto ad altri dialetti italiani, i romani, attraverso i loro modi di dire, esprimono spesso la loro vera personalità.

Quante volte vi sarà capitato di chiedervi quale fosse il significato di un determinato detto?

Omo de panza, omo de sostanza: il significato

Oggi vi spiegheremo cosa esattamente intendono dire i romani con Omo de panza, omo de sostanza, uno dei modi di dire più sentiti nella città.

Omo de panza, omo de sostanza significa che una persona in carne, rispetto ad una più magrolina, ha capacità maggiori di essere più forte e protettivo. E che, nonostante non sia in forma, può essere apprezzato proprio perché può essere d’aiuto per i più deboli.

Questo detto viene spesso utilizzato per giustificarsi delle porzioni abbondanti spesso fatte solo per pura gola, o più semplicemente, per esaltare i pregi meno estetici delle persone in carne.

Insomma, la “ciccia” qui a Roma è un elemento da apprezzare, in quanto viene anche associato ad una persona di buona forchetta.

Non a caso ci sono molte altre espressioni simili che ci riconducono allo stesso significato di omo de panza, omo de sostanza per significato.

Tra questi troviamo sicuramente:

Se magna pe campà no pe crepà

Chi beve pe’ magnà magna pe vive.

panza mia fatte capanna

Insomma, in ognuna di queste espressioni, si può chiaramente riconoscere quanto per i romani sia importante apprezzare il cibo anche a scapito della salute!

Ma Roma di certo non è l’unica città a fare di questo dett omo de panza, omo de sostanza un mantra.

Anche a Napoli, infatti, sono soliti utilizzare “Si n’sommo ‘e panza” oppure “Si n’ommo ‘e ciappa” per lo stesso concetto. Infatti, a Napoli, lo stesso detto viene utilizzato per indicare alcuni componenti di una consorteria camorristica o mafiosa.

Anche se è consigliato preferire una dieta equilibrata e mangiare sano, qui a Roma è altrettanto importante godersi la tavola in totale tranquillità, senza giudizi di alcun genere!