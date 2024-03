Sta per aprire un nuovo parco termale nelle vicinanze di Roma: si tratta di una struttura nuova e ricca di attività dove potersi rilassare

Da sempre le terme sono considerate un luogo dove potersi rilassare e allontanarsi per qualche ora dalla routine e caos della città. Per i più appassionati o per chi vuole provare una nuova esperienza, sta per aprire un parco termale a pochi km da Roma. Si tratta delle terme di Paliano, di seguito tutti i dettagli sulla nuova apertura.

Parco termale a poca distanza da Roma: quando aprono le terme di Paliano?

Le terme di Paliano rientrano nella Tuscia terme che si trova sulla Cassia sud, al km 74/600. L’inaugurazione delle nuova struttura è prevista per il 16 marzo ma all’evento parteciperanno solo gli addetti ai lavori e le istituzioni.

L’apertura al pubblico, invece, si terrà domenica 17 marzo a partire dalle 9. Nel corso dell’inaugurazione saranno ufficializzati tutti i servizi messi a disposizione dei clienti.

Le parole dell’imprenditore Fabio Belli, ideatore del progetto

L’imprenditore Fabio Belli ha realizzato il progetto del nuovo parco termale che nasce molti anni fa. La capienza è di circa 5mila persone. Il diretto interessato ha spiegato a “Viterbo Today” di essere molto soddisfatto dei lavori finiti ma le sfide sono state molte per arrivare alla conclusione.

“Questa battaglia è iniziata il 5 agosto 2002, quando abbiamo presentato la prima richiesta al piano particolareggiato. – ha riferito – Il percorso è durato altri 16 anni, fino al marzo 2019, quando siamo arrivati alla valutazione d’impatto ambientale ed eravamo pronti, salvo poi dover fare i conti, tre mesi dopo, con il famoso vincolo di 1600 ettari che coinvolgeva il territorio da valle Faul a Vetralla, dove ricadevano anche le nostre terme”.

Poi ancora: “La Soprintendenza ha autorizzato circa 900 metri quadri e ci siamo adattati. Ci saranno cinque vasche con acqua a 60 gradi, casette, spogliatoi, bagni, un chiosco e altri servizi“.

Prezzi e orari

Il parco termale Tuscia Terme sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19, ultimo ingresso alle 18,30. Il prezzo varia:

nei giorni festivi o prefestivi il costo è 18 euro

il costo ingresso giornaliero feriale 12 euro

Il prezzo include gli armadietti, ombrelloni e lettini. I bambini con età minore ai 12 anni non possono entrare. Il sito è ancora in fase di costruzione.

FOTO: SHUTTERSTOCK