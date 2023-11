Si sono accese le luminarie natalizie di Via del Babuino nel cuore del centro storico della Capitale.

Si sono accese le luminarie natalizie di Via del Babuino nel cuore del centro storico della Capitale.

Una tradizione consolidata che vede nell’ultimo decennio la blasonata via del tridente del Centro Storico di Roma, distinguersi per l’unicità, l’eleganza e la raffinatezza delle sue luci, apprezzate e fotografate da romani e turisti.

LE LUMINARIE 2023 A ROMA

Oltre a Via del Babbuino ecco le altre luminarie che si possono ammirare a Roma

LUMINARIE

TRAME DI LUCE

Orto Botanico, Largo Cristina di Svezia 24dal 16 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

LIGHTS IN NATURE – LIFE

Giardini Brancaccio,Via delle Terme di Traiano 4dal 14 dicembre 2023 al 18 febbraio 2024



VIA DEL CORSO Luminarie sul tema della pace, in via di allestimento

VIA DEI CONDOTTI



VIA DEL BABUINO



VIA MARGUTTA



VIA VENETO

ALBERI DI NATALE

PIAZZA SAN PIETRO

L’albero di Natale di Piazza San Pietro arriva dal bosco di Albaretto, nel cuneese, un abetebianco di 27 metri e con un tronco di circa 10.

Ad abbellire l’albero di Natale di piazza San Pietro ci saranno 7mila stelle alpine che simuleranno l’effetto della neve.La tradizionale inaugurazione del presepe e l’illuminazione dell’albero sono previste per il 9 dicembre.

PIAZZA DEL POPOLO

Quest’anno l’albero di Roma Capitale è allestito in Piazza del Popolo, a causa dei lavori in corso a Piazza Venezia.

Sarà decorato con 600 bocce rosse e 200 oro e luci ugualmente dorate a coprirne l’altezza, di 21 metri.

L’accensione, come da tradizione, è prevista per l’8 dicembre.

SCALINATA TRINITÀ DE’ MONTI

dai primi giorni di dicembre fino al 6 gennaio 2024

Grande albero di Natale, alto più di 12 metri, realizzato dalla maison Dior, collocato sulla prima apertura della Scalinata.

A impreziosirlo, farfalle dorate e diverse tipologie di foglie con alla base il logo Christian Dior. È prevista anche una installazione luminosa ad alta efficienza energetica.

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO

PRESEPI

100 PRESEPI IN VATICANO

Colonnato di Piazza San Pietro dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Vedi scheda dedicata > 100 Presepi in Vaticano 2023

PRESEPE NAPOLETANO AL PARCO DA VINCI

dal 1° al 31 dicembre 2023

Mostra-Mercato sviluppata su un’area di 2000 mq all’interno del centro commerciale di Fiumicino.

Fedele riproduzione scenografica integrale di Via San Gregorio Armeno, la strada più celebre della città partenopea.