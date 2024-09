“I Nasoni Raccontano – la storia ha il naso lungo” torna con una nuova edizione dedicata al Municipio V dal 20 al 22 settembre

Roma festeggia un importante anniversario: i 150 anni dei celebri “Nasoni”, le fontanelle pubbliche che, sin dal 1874, dissetano cittadini e visitatori della Capitale, diventando a tutti gli effetti parte integrante del paesaggio urbano e della storia della città. Per celebrare uno dei simboli più iconici di Roma torna l’ottava edizione de “I Nasoni Raccontano”, un evento ormai consolidato e attesissimo targato La città ideale che si terrà dal 20 al 22 settembre 2024.

Nasoni, l’evento al Pigneto per celebrare le fontanelle romane

Il format ideato da Fabio Morgan continua a conquistare il pubblico con le sue narrazioni itineranti. Quest’anno, l’evento si svolgerà nel quartiere Pigneto, con un percorso che avrà inizio dal Parco del Torrione, in via Ettore Fieramosca, e attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della zona, come Piazza Nuccitelli e la Chiesa di San Leone I.

Le fontanelle, note per la loro caratteristica forma con il tipico becco curvo da cui deriva il soprannome “Nasoni”, diventano custodi di storie popolari, testimoni del tempo che passa ma anche che resta, attraverso le tradizioni e gli aneddoti. Attraverso interviste agli abitanti del quartiere, si raccoglierano ricordi e testimonianze che verranno poi trasformati in testi teatrali, messi in scena lungo le strade del Pigneto. Questo racconto collettivo intreccia la storia ufficiale della città con le narrazioni intime dei suoi cittadini, creando un affresco vibrante e autentico della vita urbana.

L’ideatore e regista Fabio Morgan ha espresso il suo orgoglio per i risultati raggiunti: “Ottava edizione de I Nasoni Raccontano, abbiamo raggiunto traguardi importanti ed essere così vicini al decimo atto di questo nostro progetto è per noi non solo motivo d’orgoglio ma anche una grande responsabilità: quella di riuscire ancora una volta, come sempre, a raccontare le storie del popolo, di risvegliare ricordi vividi ed emozioni sincere, di portare in scena la verità“.

L’evento è un’occasione unica per riscoprire i quartieri di Roma da una prospettiva inedita, dove il patrimonio culturale si mescola alle storie della gente comune, rendendo omaggio alle fontanelle che da 150 anni accompagnano silenziosamente la vita della città.

Foto: Giulia Castellano/Manuela Giusto via La città ideale