Dal 9 al 13 settembre Villa Borghese diventa palco speciale di “Opera Risciò”, evento musicale gratuito e sostenibile di E45

L’Associazione Culturale E45 presenta “Opera Risciò“, un’iniziativa che punta a rendere l’opera lirica accessibile a tutti, portandola fuori dai teatri e immergendola nel verde di Villa Borghese, uno dei simboli di Roma. Dal 9 al 13 settembre 2024 – con anteprima il 5 e 6 settembre – il celebre parco romano diventerà un palcoscenico a cielo aperto, con cinque duetti di cantanti lirici e musicisti a bordo degli iconici risciò, per un’esperienza unica e sostenibile.

Opera Risciò: “Rispettare gli spazi pubblici valorizzando l’opera”

Fabio Morgan, ideatore del format, ha così commentato: “Opera Risciò rappresenta una sfida notevole, si tratta di un progetto complesso sia per la sua natura unica che per la sua struttura artistica e pratica. Porteremo le persone a fruire dell’Opera Lirica in una modalità mai vista prima, responsabilizzando gli spettatori su più tematiche: l’utilizzo di mezzi di spostamento sostenibili, il rispetto per gli spazi pubblici e l’ambiente che ci circonda, ma soprattutto la valorizzazione dell’arte operistica. Ringraziamo tutte le persone che collaborano per la riuscita di questo format unico, gli artisti coinvolti, il Ministero della Cultura e SIAE per il loro prezioso sostegno e ovviamente il Municipio I per il suo patrocinio che, per noi, è un forte attestato di stima”.

”Opera Risciò” è infatti un progetto che incarna a pieno la missione di E45: avvicinare l’arte lirica a un pubblico più ampio e diversificato, rompendo le barriere tradizionali e proponendo una fruizione innovativa. Villa Borghese, con i suoi viali alberati e i suoi scorci storici, rappresenta la cornice ideale per questo evento: simbolo di Roma e polmone verde della città, si presta perfettamente a diventare una sorta di teatro itinerante, dove il pubblico potrà godere di cinque composizioni originali ispirate ai grandi classici del repertorio operistico, reinterpretati in chiave contemporanea.

Opera Risciò, il programma dal 9 al 13 settembre

Ogni giorno, sei corse di risciò partiranno dalla Casa del Cinema, permettendo a piccoli gruppi di spettatori di seguire un percorso di 20 minuti attraverso i sentieri di Villa Borghese, accompagnati dalle arie liriche eseguite dal vivo.

Le composizioni che si alterneranno durante le giornate saranno: “Butterfly Risciò” del compositore Diego Tripodi, sulla scia della “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, per soprano leggero e oboe; “The Wood” del compositore Bernardo Lo Sterzo, un omaggio al “Sogno di una notte di mezza estate” di Benjamin Britten, per mezzosoprano e chitarra classica; “L’ombra d’un Sorriso” del compositore Marco Pedrazzi, celebrazione della “Turandot” del Maestro Puccini, per tenore e tromba; “Happy Ending” della compositrice Livia Malossi, omaggio alle Opere “Euridice” di Giulio Caccini e “La Didone” di Francesco Cavalli, per mezzosoprano e fisarmonica; “Arie e Interludi” del compositore Alessio Romeo, ispirato al “Trittico” di Giacomo Puccini, per soprano e violino.

“Opera Risciò” non è solo un evento musicale, ma una riflessione sull’importanza della sostenibilità e del rispetto per gli spazi pubblici. Grazie al sostegno del Ministero della Cultura, di SIAE e del Municipio I, E45 continua a innovare nel campo delle arti performative, offrendo nuove prospettive sull’opera lirica e rendendola fruibile a tutti in modo accessibile e coinvolgente.

Per info e iscrizioni:

https://www.e45.it/

https://www.instagram.com/e.quarantacinque/?locale=en-US

https://www.eventbrite.co.uk/o/53142933633

Foto: Emidio Vallorani via E45