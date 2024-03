La cantante e violoncellista irlandese Naomi Berrill in concerto martedì 2 aprile alla Casa del Jazz per presentare il suo ultimo album Inish. Interessante progetto che scrive un nuovo capitolo del percorso musicale dell’artista

La cantante e violoncellista Naomi Berrill in concerto martedì 2 aprile ore 21 alla Casa del Jazz per presentare il suo ultimo album Inish. Questo nuovo progetto scrive un nuovo capitolo del percorso artistico di Naomi Berrill, grazie all’inizio della collaborazione con il chitarrista, vocalist e producer Lorenzo Pellegrini e con il batterista, percussionista e violoncellista Andrea Beninati. Il folk irlandese, la musica classica e l’improvvisazione, gli elementi tra cui si muovono con grande fluidità le composizioni di Naomi trovano dunque un nuovo vestito, altrettanto versatile e con sviluppi anche inattesi. Difficile collocare la vocalità di Naomi in un luogo definito. La grazia e la leggerezza con cui si esprime, insieme anche ai colori e ai suoni degli strumenti, riescono a trasmettere la potenza di un racconto, di un volto o di un sentimento. Anticipato dal singolo Sea Warrior https://youtu.be/H8gn08EgPeg, dedicato alla figura della piratessa irlandese Grace O’ Malley, questo nuovo quarto album narra della vita di Inishark e Inishbofin, due isole situate davanti alla costa ovest dell’Irlanda. Un ciclo di storie, reali o di fantasia, che dalla quotidianità da cui prendono vita si elevano a mito. Divinità, animali, o semplici pescatori, sono i protagonisti delle dieci tracce che compongono l’album; dieci canzoni tra il mare e la terra, dove le vicende e i sentimenti narrati appartengono a un microcosmo di cui tutti siamo attori e spettatori. Inish è, infatti, la narrazione in musica della bellezza di queste isole, della forza e del coraggio dei loro abitanti, ma anche della durezza della vita della comunità di pescatori. Attraverso i suoni, Naomi Berrill canta il coraggio, l’avventura, l’amore e la luce, intrecciati con la solitudine, il pericolo, le avversità, la perdita e il dolore estremo. Naomi Berrill è una violoncellista, polistrumentista, compositrice, autrice e cantante Irlandese stabilitasi a Firenze da diversi anni. Dopo aver portato a compimento gli studi classici in Scozia, Svizzera e Italia comincia a sperimentare l’uso dello strumento come accompagnamento alla voce, componendo e arrangiando nuovi brani in cui prende spazio anche l’improvvisazione.

Naomi Berrill “Inish”

Martedì 2 aprile ore 21.00

Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina 55, Roma

Ingresso 10 euro

Prevendita su ticketone

https://www.ticketone.it/event/casa-del-jazz-casa-del-jazz-18402545/

Sito www.naomiberrill.com

Youtube: Naomi Berrill Official Channel

Facebook www.facebook.com/nberrill

Instagram www.instagram.com/naomiberrillcello