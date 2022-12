Music Day Roma: 35a edizione

Torna domenica 18 dicembre la Fiera del Disco di Roma, il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca. Un eccitante percorso nella storia della musica dagli anni ‘50 ad oggi.

Torna domenica 18 dicembre dalle 10.00 alle 20.00 (presso Hotel Mercure Roma West- via Eroi di Cefalonia 301) il Music Day Roma, la Fiera del Disco di Roma, il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca. Un eccitante percorso, in un’unica giornata, nella Storia della musica dagli anni ’50 ad oggi, ricco di curiosità, incontri e stimoli, con un’ampia offerta di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica e memorabilia musicale con decine di espositori distribuiti su uno spazio di 2.500mq. Sarà inoltre possibile acquistare e vendere dischi, quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Come sempre largo spazio per gli incontri degli artisti con il pubblico della manifestazione con numerosi e importanti ospiti del mondo musicale che potranno essere seguiti anche in diretta video sulla pagina https://www.facebook.com/musicdayroma

Gli incontri:

Ore 11,00: Beat Records presenta, in una speciale edizione da collezione, la Colonna Sonora fino ad oggi ancora inedita, del film “Banana Joe” alla presenza degli autori Guido e Maurizio De Angelis. Sarà presentata inoltre una nuova edizione di un’altra iconica colonna sonora dei due fratelli, quella di “…Continuavano a chiamarlo Trinità”, in vinile colorato bianco e verde e in cd.

Ore 15,00: I Maestri Pivio e Aldo De Scalzi presentano la versione in doppio vinile della colonna sonora di “Diabolik-Ginko all’attacco” in un numero di copie limitato e numerato, comprensiva di un fumetto di Diabolik stampato ad hoc. Se per il primo “Diabolik” i due Maestri avevano scelto un impianto orchestrale, stavolta il commento musicale è ispirato alle sonorità del progressive italiano dei primi anni ’70. Fra synt analogici, mellotron, archi, tempi dispari e complessi incastri melodico-armonici, Pivio e Aldo De Scalzi riconfigurano le atmosfere del film su quelle che hanno caratterizzato uno dei periodi più proficui ed emozionanti della musica italiana, anche a livello internazionale.

Ore 16,30: Ron presenta al pubblico del Music Day Roma il suo nuovo album “Sono un figlio” in un dialogo pubblico con il giornalista e critico musicale Paolo Tocco.

Il nuovo album di Ron non tradisce la lunga attesa che lo ha preceduto, mostrando una maturità e una profondità che gli assegnano un posto d’onore nella sua discografia. Composto da 13 canzoni e dedicato a suo padre, “Sono un figlio” è il ritratto di un artista in stato di grazia, dove Ron racconta se stesso come mai prima, facendo dell’introspezione lo strumento per trovare le emozioni più forti e intime. Un lavoro meticoloso, che ha richiesto tempo, dalla ricerca delle canzoni che lo rappresentassero in questo periodo della sua vita alla scelta dei suoni e degli arrangiamenti essenziali, che dessero profondità e articolazione lessicale ai testi. Al termine dell’incontro si potranno acquistare copie del disco firmate dall’autore.

Eventi off stage:

Presso lo stand della Cinevox nel corso della giornata avrà luogo il contest “Portaci la tua Mariù” dedicato ai 90 anni di “Parlami d’amore Mariù” il celeberrimo brano firmato Cesare Andrea Bixio recentemente tornato d’attualità grazie allo spot pubblicitario di un profumo. La canzone, interpretata da un giovanissimo Vittorio De Sica al suo esordio, partecipò al primo Festival del Cinema di Venezia come colonna sonora del film “Gli uomini che Mascalzoni”. È stato il brano tratto da una colonna sonora di un film italiano che ha ottenuto più successo in assoluto, cantata in decine di lingue diverse e pubblicata in migliaia di versioni in tutto il mondo. Le interpretazioni eseguite sono tantissime, da Vittorio De Sica ad Achille Togliani, da Peppino Di Capri a Elvis Presley, da Mina a Mal, Giorgio Gaber, Fred Buscaglione, Cristian De Sica, Enrico Rava, Pavarotti, Jovanotti e tanti altri. Il contest “Portaci la tua Mariù” invita il pubblico a portare una copia di “Parlami d’amore Mariù”, LP o 45 giri, eseguita da uno dei tanti grandi artisti che l’hanno interpretata, presso lo stand del Cinevox Cult Club, dove verrà scattata una foto e i partecipanti saranno omaggiati di un cd della Cinevox con i più grandi successi di Cesare Andrea Bixio. Le foto scattate durante l’evento saranno poi pubblicate sulle piattaforme social di Cinevox, Bixio Edizioni e sul gruppo Facebook “Cinevox Cult Club”con hashtag #portalatuamariu

Allo stand dell’etichetta Artis/Cramps, sarà possibile acquistare in assoluta anteprima il nuovo album degli Opus Avantra “Loucos” e altre novità, ma anche alcune delle storiche pubblicazioni sia della Cramps che della Artis, oggi riunite in un unico marchio sotto la drezione di Alfredo Tisocco.

Resterà visitabile per l’intera giornata “Fragments”, la mostra fotografica di Antonio Mazzarella con una selezione di scatti tratti dal volume omonimo che raccoglie il meglio di un decennio di foto ad alcuni fra i più importanti musicisti internazionali ritratti sui palchi della Capitale. Il volume ,che sta riscuotendo un notevole successo aggiudicandosi anche vari premi a livello internazionale, sarà disponibile per l’acquisto.

Music Day Roma – Giornata del Collezionismo Musicale – 35^ Edizione

ONE SHOT EDITION

Domenica 18 Dicembre 2022

presso Hotel Mercure Roma West – Via Eroi di Cefalonia, 301

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/3314489202099186?ref=newsfeed

prossime edizioni:

Rieti : 2^ Fiera del Disco

Sabato 4 – Domenica 5 Febbraio 2023

presso “C.C. Perseo” – Via Fundania, 2 – in collaborazione con Ernyaldisko

Roma: Music Day Roma – Giornata del Collezionismo Musicale – 36^ Edizione

Sabato 11 – Domenica 12 Febbraio 2023

presso Hotel Mercure Roma West – Via Eroi di Cefalonia, 301

Roma: Music Day Roma – Giornata del Collezionismo Musicale – 37^ Edizione

Sabato 15 – Domenica 16 Aprile 2023

presso Hotel Mercure Roma West – Via Eroi di Cefalonia, 301

Perugia: Fiera del Disco – 17^ edizione

Sabato 22 – Domenica 23 Aprile 2023

presso Quasar Village – Via Aldo Capitini, Corciano (PG) – in collaborazione con Ernyaldisko

Terni: 1^ Fiera del Disco

Sabato 13 – Domenica 14 Maggio 2023

presso “C.C. Cospea” – Via Montefiorino, 12 – in collaborazione con Ernyaldisko

Roma: 2° Music Day Summer Edition

Sabato 17 – Domenica 18 Giugno 2023

presso Parco Commerciale Da Vinci